Прибывший в Польшу Зеленский встретился с премьером Туском
Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом сообщает украинское издание «Новости.LIVE».
Зеленский встретился с Туском в Польше. Видео © Telegram /Новости.LIVE
Переговоры проходят в Люблине, где экс-комик сделал остановку на пути из Соединённых Штатов. Встреча организована в закрытом формате, без прессы и без итоговой конференции для журналистов. Стороны обсуждают нормализацию двусторонних отношений, оборонное сотрудничество и координацию с европейскими партнёрами после визита в США.
Ранее сообщалось, что это первая встреча Зеленского с Туском после заметного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного инцидентом с УПА*, а именно событиями на Волыни и в Восточной Галиции в период Второй мировой войны. Варшава настаивает на признании массовых убийств поляков, совершённых украинскими националистами, актом геноцида. Катализатором кризиса послужило участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН*, а также решение присвоить подразделению ВСУ наименование, связанное с УПА. Ответные действия польской стороны не заставили себя ждать: Зеленский был лишён высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
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