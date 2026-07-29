Прибывший в Польшу Зеленский встретился с премьером Туском

Переговоры проходят в Люблине, где экс-комик сделал остановку на пути из Соединённых Штатов. Встреча организована в закрытом формате, без прессы и без итоговой конференции для журналистов. Стороны обсуждают нормализацию двусторонних отношений, оборонное сотрудничество и координацию с европейскими партнёрами после визита в США.

Ранее сообщалось, что это первая встреча Зеленского с Туском после заметного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного инцидентом с УПА*, а именно событиями на Волыни и в Восточной Галиции в период Второй мировой войны. Варшава настаивает на признании массовых убийств поляков, совершённых украинскими националистами, актом геноцида. Катализатором кризиса послужило участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН*, а также решение присвоить подразделению ВСУ наименование, связанное с УПА. Ответные действия польской стороны не заставили себя ждать: Зеленский был лишён высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла.