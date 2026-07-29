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29 июля, 14:00

Зеленский впервые после скандала с УПА* посетил Польшу

Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ / POOL / ЕРА

Глава украинского режима Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу после заметного ухудшения отношений между двумя странами. Об этом сообщает УНИАН.

В Люблине украинский лидер проведёт встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Одной из главных тем беседы станут результаты поездки Зеленского в Вашингтон и его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Отношения Польши и Украины на протяжении многих лет осложняет спор вокруг событий на Волыни и в Восточной Галиции в период Второй мировой войны. Варшава считает массовые убийства польского населения, совершённые украинскими националистами, геноцидом. В 2026 году напряжённость вокруг исторической темы усилилась после участия Зеленского в перезахоронении одного из руководителей ОУН* и присвоения подразделению ВСУ названия, связанного с УПА*. После этого польская сторона лишила украинского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла.

Нетаньяху «не нашёл окна» для Зеленского: Встреча в Вашингтоне сорвалась
Нетаньяху «не нашёл окна» для Зеленского: Встреча в Вашингтоне сорвалась

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наблюдал за заседанием американского сената с балкона. На фоне этого в США вновь появились заявления о возможных новых инструментах, которые сторонники Киева называют способными изменить ситуацию в конфликте.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Милена Скрипальщикова
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