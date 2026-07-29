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29 июля, 13:16

Нетаньяху «не нашёл окна» для Зеленского: Встреча в Вашингтоне сорвалась

Haaretz: Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Oded Balilty

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Oded Balilty

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал проводить переговоры с Владимиром Зеленским во время пребывания обоих политиков в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Инициатором контакта выступила команда Владимира Зеленского. Представители украинского лидера обратились в канцелярию Биньямина Нетаньяху с предложением согласовать переговоры, но ответа от израильской стороны, как утверждается, не получили. При этом другой собеседник Haaretz, представляющий украинскую сторону, изложил иную версию событий. По его словам, предложение о встрече якобы исходило от офиса израильского премьера, а после согласия Киева дальнейшие контакты прекратились.

Как утверждает источник, ситуация оставалась без изменений до 28 июля. В этот день израильские официальные лица сообщили, что Нетаньяху не сможет провести беседу с Зеленским из-за отсутствия свободного времени в графике.

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Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер положительно оценил оба разговора, назвав их успешными. Трамп отметил, что во время беседы с Зеленским стороны обсудили множество вопросов.

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Милена Скрипальщикова
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