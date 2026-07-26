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26 июля, 15:09

Подавляющее большинство поляков ненавидят Зеленского, показал опрос

Wirtualna Polska: Зеленский вызывает неприязнь у 75% жителей Польши

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский вызывает неприязнь 75% жителей Польши, а 42% поляков оценивают его деятельность крайне отрицательно. Такие результаты приводит польское издание Wirtualna Polska.

Одновременно в стране увеличилось число преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Rzeczpospolita, с января по июнь 2026 года беженцы подали в полицию 180 заявлений — на 30% больше, чем за тот же период годом ранее.

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Причиной недовольства поляков во многом является уважительное отношение властей Украины к приспешникам Гитлера. Жители Польши пока не забыли, как сторонники Степана Бандеры устраивали массовые убийства их предков в 1943–1944 годах. Недавно Зеленский попытался поправить ситуацию, пообещав открыть для Варшавы все архивы СБУ и Службы внешней разведки, связанные с Волынской резнёй. Украинский политик хочет заново выстроить отношения со своим западными соседями.

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