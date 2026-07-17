Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 17:28

Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил, что Киев откроет все архивы СБУ и Службы внешней разведки, связанные с Волынской резнёй. Решение приняли по итогам совещания об украинско-польских отношениях.

Глава киевской верхушки также анонсировал «решения на дипломатическом направлении». Что именно подразумевается под этой формулировкой, он не уточнил.

Число преступлений против украинцев в Польше выросло на треть
Число преступлений против украинцев в Польше выросло на треть

Кроме того, власти намерены выдать дополнительные разрешения на поисковые и эксгумационные работы. Киев также пообещал расширить общественный диалог и усилить Институт национальной памяти.

Волынская резня остаётся одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Речь идёт о массовых убийствах польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1944 годах, ответственность за которые польская сторона возлагает прежде всего на подразделения Украинской повстанческой армии* (УПА*). В Польше эти события официально признаны геноцидом, тогда как на Украине чаще используют термин «Волынская трагедия», утверждая, что конфликт сопровождался взаимным насилием и жертвами с обеих сторон. Оценки числа погибших различаются: польские источники говорят примерно о 100 тысячах убитых поляков, украинские историки нередко приводят более низкие оценки и напоминают о тысячах погибших украинцев в ходе ответных акций.

Польша потребовала от Украины правды и извинений за Волынскую резню
Польша потребовала от Украины правды и извинений за Волынскую резню

Исторические разногласия регулярно становятся причиной политических кризисов между Варшавой и Киевом. Польша требует признания ответственности за преступления УПА*, проведения эксгумаций и достойного захоронения жертв, тогда как на Украине УПА* рассматривается как одна из сил, якобы боровшихся за независимость страны от нацистской Германии и СССР. Попытки героизации её участников вызывают резкую реакцию польских властей. Летом 2026 года спор вновь обострился после решения украинского руководства присвоить одному из воинских подразделений имя, связанное с УПА*. Это привело к взаимным дипломатическим демаршам и новым заявлениям Варшавы о том, что исторические вопросы должны быть урегулированы до дальнейшего продвижения Украины на пути в ЕС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar