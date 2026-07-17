Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне

Владимир Зеленский заявил, что Киев откроет все архивы СБУ и Службы внешней разведки, связанные с Волынской резнёй. Решение приняли по итогам совещания об украинско-польских отношениях.

Глава киевской верхушки также анонсировал «решения на дипломатическом направлении». Что именно подразумевается под этой формулировкой, он не уточнил.

Кроме того, власти намерены выдать дополнительные разрешения на поисковые и эксгумационные работы. Киев также пообещал расширить общественный диалог и усилить Институт национальной памяти.

Волынская резня остаётся одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Речь идёт о массовых убийствах польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1944 годах, ответственность за которые польская сторона возлагает прежде всего на подразделения Украинской повстанческой армии* (УПА*). В Польше эти события официально признаны геноцидом, тогда как на Украине чаще используют термин «Волынская трагедия», утверждая, что конфликт сопровождался взаимным насилием и жертвами с обеих сторон. Оценки числа погибших различаются: польские источники говорят примерно о 100 тысячах убитых поляков, украинские историки нередко приводят более низкие оценки и напоминают о тысячах погибших украинцев в ходе ответных акций.

Исторические разногласия регулярно становятся причиной политических кризисов между Варшавой и Киевом. Польша требует признания ответственности за преступления УПА*, проведения эксгумаций и достойного захоронения жертв, тогда как на Украине УПА* рассматривается как одна из сил, якобы боровшихся за независимость страны от нацистской Германии и СССР. Попытки героизации её участников вызывают резкую реакцию польских властей. Летом 2026 года спор вновь обострился после решения украинского руководства присвоить одному из воинских подразделений имя, связанное с УПА*. Это привело к взаимным дипломатическим демаршам и новым заявлениям Варшавы о том, что исторические вопросы должны быть урегулированы до дальнейшего продвижения Украины на пути в ЕС.

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