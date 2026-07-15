Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о трёх требованиях к Украине по вопросу Волынской резни. По его словам, для дальнейших отношений двух стран необходимы правда, память и извинения за события прошлого.

«Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», — сказал польский министр.

Спор вокруг Волынской резни остаётся одной из главных причин напряжённости между Варшавой и Киевом. Польская сторона считает массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах геноцидом, ответственность за который возлагает на украинских националистов из ОУН*-УПА*.

В последние месяцы тема снова обострилась после решений украинского руководства, связанных с представителями ОУН*-УПА*. В частности, в Киеве проходили мероприятия с участием Владимира Зеленского, которые вызвали резкую реакцию в Польше.

Варшава настаивает, что исторические вопросы должны быть решены для сохранения союзнических отношений между странами.

Спор вокруг Волынской резни вновь обострил отношения Варшавы и Киева после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*». Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить это решение, заявив, что оно противоречит исторической памяти о жертвах трагедии.

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