В Польше проходят масштабные траурные мероприятия в 83-ю годовщину Волынской резни — массового уничтожения поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны. В Домоставе Подкарпатского воеводства у 10-метрового металлического монумента с распятым трезубцем младенцем собрались десятки тысяч человек.

В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни. Видео © X/Chay Bowes

Местные жители, байкеры, харцеры и прихожане католической епархии заполнили окрестности, вызвав колоссальные пробки на дорогах. Траурная церемония началась с богослужения за упокой душ невинно убиенных. Символично, что на памятнике высечены названия деревень, население которых было полностью истреблено украинскими националистами.

Подобные акции проходят во многих регионах страны, в них участвует высшее руководство Польши, включая президента Кароля Навроцкого. Варшава признала Волынскую резню геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН-УПА*.

Отношения Польши и Украины накалились в 2026 году после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей ОУН-УПА* и присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА*», за что был лишён высшей награды Польши — ордена Белого орла.

Ранее чешский аналитик Петр Друлак заявил, что Украина оказалась в глубоком кризисе, теряя на фронте Донбасс, а в дипломатии — ключевого союзника в лице Польши, отношения с которой опустились почти до уровня войны. Причиной он назвал отказ Киева от прагматизма в пользу героизации Бандеры и Шухевича.

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