Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:46

Число преступлений против украинцев в Польше выросло на треть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Количество преступлений в отношении граждан Украины в Польше за первые шесть месяцев года выросло более чем на 30%. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, за полгода в полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Если нынешняя динамика сохранится, к концу года число таких обращений может достичь рекордных 360.

Как отмечает газета, чаще всего украинцы сообщают об избиениях и оскорблениях. Именно эти категории составляют основную часть зарегистрированных инцидентов.

Польша депортировала трёх украинцев, двоих сразу отправили в ВСУ
Польша депортировала трёх украинцев, двоих сразу отправили в ВСУ

Ранее The Guardian уже писала об охлаждении отношений между Варшавой и Киевом, а также о жалобах украинцев на унизительное отношение со стороны местных жителей и пограничников.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar