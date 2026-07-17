Число преступлений против украинцев в Польше выросло на треть

Количество преступлений в отношении граждан Украины в Польше за первые шесть месяцев года выросло более чем на 30%. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, за полгода в полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Если нынешняя динамика сохранится, к концу года число таких обращений может достичь рекордных 360.

Как отмечает газета, чаще всего украинцы сообщают об избиениях и оскорблениях. Именно эти категории составляют основную часть зарегистрированных инцидентов.

Ранее The Guardian уже писала об охлаждении отношений между Варшавой и Киевом, а также о жалобах украинцев на унизительное отношение со стороны местных жителей и пограничников.