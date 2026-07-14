Украинцы пожаловались на унизительное отношение со стороны местных жителей и пограничников в Польше. Об этом сообщила британская газета The Guardian в материале об охлаждении отношений между Варшавой и Киевом.

Например, графический дизайнер из Киева Ольга рассказала изданию, что каждая поездка через польскую границу вызывает у неё сильное раздражение. Причиной она назвала взгляды и манеру общения принимающей стороны.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня буквально трясёт от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как с нами обращаются», — заявила женщина.

Другие собеседники также указали на грубость сотрудников пропускных пунктов. По их словам, людям приходится часами ждать на улице в жару, под дождём или снегом.

Особенно тяжело такие условия переносят пожилые пассажиры и семьи с маленькими детьми. В целом, граждане Незалежной считают, что поляки смотрят на них свысока. При этом граница республики остаётся одним из основных путей выезда с Украины после прекращения авиасообщения в 2022 году.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в его стране, должны вернуться на родину, чтобы вступить в ряды ВСУ. По его мнению, важно отправить на фронт украинцев «на дорогих автомобилях», скрывающихся от призыва в Варшаве.