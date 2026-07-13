Министр обороны Польши потребовал вернуть домой украинцев призывного возраста

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в его стране, должны вернуться на родину, чтобы вступить в ряды ВСУ. По его словам, пора также ужесточить правила въезда беженцев на территорию ЕС.

«Домой нужно вернуть и беженцев, которые ездят на роскошных автомобилях», — подчеркнул польский министр на пресс-конференции, цитату приводит украинское агентство УНИАН.

Косиняк-Камыш добавил, что польские власти планируют ужесточить правила получения гражданства. Новые требования включают увеличение срока проживания до 8 лет, сдачу языкового теста на уровне B2 и подписание «сертификата верности».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе могут вступить в силу новые ограничения на въезд для военнообязанных граждан Украины, включая женщин. Речь идёт не о беженцах, которые уже получили временную защиту в странах ЕС, а о тех, кто только планирует обратиться за таким статусом.