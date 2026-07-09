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9 июля, 12:28

В Польше толпа до полусмерти избила украинца за разговор на родном языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В центре польского Вроцлава совершено жестокое нападение на 19-летнего украинца. Поводом для агрессии стал телефонный разговор парня с матерью на украинском языке.

По информации Radio Wrocław, группа молодых людей избила юношу, нанеся ему серьёзные увечья: сломанный нос и травмы позвоночника. После избиения нападавшие сбежали, сейчас их ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Буданов* предрёк пик конфликта Украины и Польши
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Ранее руководитель миграционной службы Украины Наталья Науменко сообщила, что Киев регулярно получает запросы от государств Евросоюза из-за беженцев. Европейские страны просят помочь с возвратом своих граждан. Науменко добавила — в государствах ЕС начали пересматривать программы поддержки украинцев. Условия меняются, политика становится жёстче.

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Наталья Демьянова
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