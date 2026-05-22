Страны Евросоюза готовятся к возвращению украинцев на родину

Европа выстраивает политику, направленную на «стабилизацию» числа украинцев на территории ЕС. Как заявила глава миграционной службы Украины Наталья Науменко украинскому изданию «Главком», Киев всё чаще получает обращения от стран Евросоюза по поводу возврата своих граждан.

«Европейские страны проводят определённую политику не то чтобы выталкивания, но и стабилизации граждан Украины на своём уровне», — сказала Науменко.

По её словам, речь идёт прежде всего о механизме реадмиссии — процедуре, при которой государство обязуется принять обратно своих граждан, если они находятся в другой стране без необходимых оснований для пребывания. Науменко рассказала, что в европейских странах начали пересматривать меры поддержки украинцев.

В качестве примера она привела Ирландию, где сворачивают программу доступного жилья. В других государствах уменьшают объём социальных выплат или перестают оформлять временную защиту новым заявителям. Чиновница отметила, что ограничения постепенно становятся взаимосвязанными внутри ЕС. По её словам, украинцы, уже оформившие временную защиту в Германии, не смогут получить такой же статус в Чехии.

Ранее стало известно, что в Польше украинские беженцы без официального трудоустройства больше не смогут получать детские пособия. Речь идёт о пособии «800 плюс», которое составляет 800 злотых или около 200 долларов на каждого ребёнка. Чтобы получить эти деньги, гражданам Украины теперь необходимо подтвердить легальное пребывание в Польше, наличие официальной работы и обучение ребёнка в местной школе. Кроме того, власти Ирландии разрабатывают схему, которая должна помочь украинцам вернуться на родину. В качестве варианта планируется введение выплат, но это не подтверждено.