Вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), Тобиаш Бохеньский, призвал Польшу пересмотреть свою позицию по отношению к Украине и Израилю. По его словам, причиной для этого стало то, что обе страны присудили «ноль баллов» польской певице на Евровидении.

Бохеньский подчеркнул контраст с Германией и Австрией, которые, наоборот, оценили выступление польской артистки высшим баллом, назвав произошедшее «чисто политическим голосованием».

«Если наша певица получает от немцев максимальное количество баллов, от австрийцев — очень много, а от Украины и Израиля, как вдруг выясняется, ноль, то это, на мой взгляд, повод переосмыслить наши отношения», — отметил политик.

Политик выразил возмущение сложившейся ситуацией, отметив, что напряжённость в польско-украинских отношениях усилилась из-за действий Владимира Зеленского и присутствия украинских беженцев в Польше. Он подчеркнул, что в польском обществе наблюдается рост антиукраинских настроений, чему способствуют экономические трудности и обострение конкуренции на рынке труда.

По словам Бохеньского, в Польше растёт уровень безработицы. В качестве иллюстрации он привел пример, когда польский гражданин, ищущий работу в сфере неквалифицированного труда, сталкивается с тем, что вакансии уже заняты украинцами, которых, по его словам, в очереди на такую работу стоит двадцать человек.

Ранее ряд молдавских политиков и общественных деятелей выступили с требованием уволить председателя национального вещателя «Телерадио Молдова» Влада Цуркану. Причиной стали оценки, которые молдавское жюри присудило участнице от Румынии Александре Кэпитэнеску на конкурсе Евровидение-2026 — 3 балла вместо традиционно высоких.