Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет возвращаться в песенный конкурс Евровидение. Поводом для комментария стало недавнее интервью руководителя конкурса Мартина Грина. В разговоре с радиостанцией LBC он допустил, что теоретически РФ могут вновь позвать на музыкальное соревнование.

Лавров отметил, что Москва не намерена подстраиваться под действующие правила отбора. Он прямо связал их с чуждыми, по его мнению, явлениями. «Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма»*, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

Вместо этого Россия сосредоточена на других площадках, отметил Лавров. Министр указал на комфортное взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС и прочих многосторонних структур.

Дипломат пояснил, что помимо вопросов безопасности и экономики, эти объединения развивают культурные связи. Речь идёт о мероприятиях, основанных на традиционных ценностях народов-участников.

В качестве примера Лавров привёл проект «Интервидение». Он уточнил, что эта инициатива появилась именно для сохранения и приумножения искусства, веками существовавшего на территориях стран-членов БРИКС.

Российские вещатели прекратили участие в европейском музыкальном событии весной 2022 года. Тогда Европейский вещательный союз объяснил отстранение невыполнением обязательств и несоответствием «ценностям организации».