России не нужны никакие «подачки» со стороны «Евровидения», заявил Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин жёстко отреагировал на заявление руководителя «Евровидения» Мартина Грина, который допустил теоретическое возвращение России на конкурс. Продюсер считает, что подобные сигналы не имеют для страны никакой ценности.

Ранее Грин в беседе с британской радиостанцией LBC сказал, что Россию в будущем могут снова допустить к участию. Однако Пригожин в разговоре с ТАСС заявил, что России не нужны такие «подачки».

По словам продюсера, в последние годы на «Евровидении» побеждали уже не песни, а политическая конъюнктура. Он напомнил, что вокруг участия Израиля также было много споров, но в итоге его позицию отстояли, тогда как Россию — нет.

Пригожин считает, что Москве было бы неприлично соглашаться на возвращение в конкурс на чужих условиях. По его мнению, если организаторам действительно нужна Россия, пусть сами уговаривают её вернуться, а не делают «тухлые заявления».

Напомним, 70-й песенный конкурс «Евровидение-2026», прошедший накануне в Вене, завершился первой в истории победой Болгарии. Певица DARA с песней Bangaranga набрала 516 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан с 343 баллами, третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии, получившая 296 баллов. При этом конкурс прошёл на фоне крупнейшего за десятилетия бойкота: из-за протестов против Израиля от участия отказались пять стран, включая Испанию и Нидерланды.

Всего в соревновании участвовали 35 государств. Выступление израильского артиста проходило под усиленной охраной, на фоне антивоенных демонстраций и освистывания в зале. Из-за этого нынешнее шоу уже называют одним из самых политизированных в истории «Евровидения».