15 мая, 22:05

Директор Евровидения допустил возвращение России на конкурс

Обложка © eurovision.com

Россия теоретически может снова принять участие в Евровидении, если будут соблюдены правила членства в Европейском вещательном союзе. Об этом заявил директор конкурса Мартин Грин в интервью LBC.

По словам Грина, отстранение России было связано не напрямую с конфликтом на Украине, а с невозможностью подтвердить независимость вещателя ВГТРК от государства. Он отметил, что подобные решения часто требуют «субъективных оценок».

Глава конкурса также объяснил, почему Израиль продолжает участвовать в Евровидении на фоне войны в секторе Газа. По его словам, в этом вопросе отсутствует «глобальный консенсус», поэтому организаторы не спешат с жёсткими решениями.

Телеканал Израиля перепутал флаги Армении и Азербайджана в эфире Евровидения

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Евровидение переживает глубокий кризис и больше не является площадкой для продвижения качественной популярной музыки. По его словам, шоу находится в творческом тупике: кроме политических лозунгов и провокаций, там ничего не найти, а меломаны испытают лишь разочарование.

Артём Гапоненко
