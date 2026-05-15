Телеканал Израиля перепутал флаги Армении и Азербайджана в эфире Евровидения

Израильский государственный телеканал Kan 11 допустил ошибку во время трансляции полуфинала «Евровидения» — в эфире Армения и Азербайджан были показаны под одним и тем же, азербайджанским флагом. Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на председателя Союза израильских армян Петах-Тиквы «Наири» Артёма Чернаморяна.

По его словам, инцидент вызвал широкое недовольство в армянской общине. Однако, считает он, произошедшее — это не злой умысел, а следствие небрежности, тем более что подобные случаи на телеканале уже бывали.

«Не думаю, что речь идёт о преднамеренных действиях — скорее, это проявление халатности. Подобные случаи у них уже бывали. В воскресенье я намерен направить официальное обращение с требованием принести извинения», — заявил он.

Чернаморян также напомнил о другом скандале с участием Kan 11, который случился в 2025 году. Тогда после выступления армянского участника комментатор телеканала возмутился: «Не могу поверить, что мы отдали этим ребятам целый квартал в Иерусалиме». После этого армянская сторона получила официальные извинения от руководства израильской вещательной корпорации.

Ранее музыкальный конкурс Евровидение стартовал в Вене, но ещё до начала шоу столкнулся с беспрецедентным скандалом. Пять стран отказались от участия из-за присутствия Израиля. Бойкот объявили Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Столь массового демарша в истории конкурса прежде не случалось. Организаторы в связи с напряжённой обстановкой отдельно предупредили участников о запрете политических заявлений, пообещав строго следить за соблюдением этого правила.