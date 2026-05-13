«Евровидение-2026» началось с крупнейшего в истории конкурса бойкота

В Вене стартовал музыкальный конкурс «Евровидение-2026», однако мероприятие сразу оказалось в центре крупного скандала. Пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — отказались от участия из-за присутствия Израиля. Настолько массового бойкота в истории конкурса ещё не было.

70-й конкурс проходит в Австрии, которая принимает его уже в третий раз. Россия не участвует в проекте с 2022 года после решения Европейского вещательного союза.

Организаторы Евровидения перед началом шоу отдельно предупредили участников о запрете политических заявлений. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что за подобными высказываниями будут внимательно следить. При этом Болгария, Молдова и Румыния в этом году вернулись к участию после длительного перерыва. Главными фаворитами конкурса называют финский дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Также высоко оцениваются представители Франции и Дании.

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале вокруг конкурса. Румынскую певицу Александру Кэпитэнеску могут снять с Евровидения-2026 ещё до начала конкурса из-за скандала вокруг её песни, в которой усмотрели пропаганду насилия. Артистка прошла национальный отбор с композицией «Choke Me» (в переводе — «Удуши меня»). В агрессивной ню-метал-песне данная фраза звучит тридцать раз за три минуты. Подобное содержание спровоцировало бурную негативную реакцию у общественных деятелей и профильных специалистов.