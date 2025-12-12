Путин в Индии
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска Израиля к конкурсу

Швейцарский исполнитель Немо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nemothings

Победитель конкурса Евровидение 2024 года швейцарский исполнитель Немо принял решение отказаться от своей награды. Он отправил трофей обратно в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (EBU) в знак протеста против допуска к участию в конкурсе Израиля.

В сопроводительном письме, опубликованном в социальных сетях, певец заявил, что конкурс неоднократно использовался для улучшения имиджа государств, обвиняемых в серьёзных нарушениях. Он подчеркнул, что если ценности, провозглашаемые на сцене, не находят отражения в реальности, то они теряют смысл.

Ранее сообщалось, что из-за допуска Израиля к конкурсу четыре европейские страны объявили о решении не участвовать в Евровидении-2026, который запланирован в Вене. Словения присоединилась к ранее заявившим об отказе Испании, Нидерландам и Ирландии.

