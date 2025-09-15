Израилю предложили выступить под нейтральным флагом на «Евровидении»

Израилю поступили неофициальные предложения по поводу участия в песенном конкурсе «Евровидение-2026». Эта информация была озвучена на портале Ynet.

«На фоне продолжающегося кризиса, связанного с участием Израиля в конкурсе песни «Евровидение» в следующем году, представителям Израиля были переданы неофициальные предложения, включающие временный отказ от участия в конкурсе или выступление под нейтральным флагом», — сказано в материале.

Подготовленные для Израиля предложения по участию в «Евровидение-2026» рассматриваются как способ предотвратить возможные неприятные последствия, включая «унизительную дисквалификацию». Однако, согласно последним заявлениям, израильские чиновники, по всей видимости, не намерены соглашаться ни с одной из предложенных мер.

Исключение из конкурса хотя бы на один год может создать нежелательный прецедент, который чреват серьёзными последствиями. Например: возможность постоянного исключения из числа участников. Это решение может стать катализатором для дальнейших изменений и негативных последствий как для самой израильской делегации, так и для всего конкурса.

В контексте обсуждений вокруг участия Израиля в «Евровидении» есть и другое неофициальное предложение. Речь идёт о необходимости для Израильской государственной вещательной корпорации сделать публичное заявление о своей независимости от политических решений и военных действий правительства.

Голосование по этому вопросу запланировано на декабрь в Женеве, где решающие органы «Евровидения» обсудят возможность участия Израиля в конкурсе 2026 года.