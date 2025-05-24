Победитель Евровидения-2025 выступил против участия Израиля в конкурсе

После победы на Евровидении-2025 австрийский певец JJ (Йоханнес Питч) выступил против участия Израиля в следующем конкурсе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.





«Очень разочаровывает, что Израиль всё ещё участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы конкурс прошёл в следующем году в Вене без Израиля», — заявил JJ в разговоре с журналистами.

Он также подчеркнул, что критикует политику израильского правительства и осуждает любое насилие, независимо от того, кто его совершает — израильтяне или палестинцы.