Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 09:17

Победитель Евровидения-2025 выступил против участия Израиля в конкурсе

Победитель Евровидения Питч призвал к исключению Израиля из конкурса

Йоханнес Питч. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner

Йоханнес Питч. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner

После победы на Евровидении-2025 австрийский певец JJ (Йоханнес Питч) выступил против участия Израиля в следующем конкурсе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Очень разочаровывает, что Израиль всё ещё участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы конкурс прошёл в следующем году в Вене без Израиля», — заявил JJ в разговоре с журналистами.

Он также подчеркнул, что критикует политику израильского правительства и осуждает любое насилие, независимо от того, кто его совершает — израильтяне или палестинцы.

Трагичная любовь, гимн надежде и стёб над Италией: О чём пели победители Евровидения-2025
Трагичная любовь, гимн надежде и стёб над Италией: О чём пели победители Евровидения-2025

Напомним, в финальном этапе Евровидения-2025 победа досталась австрийскому исполнителю JJ, исполнившему песню Wasted Love. Второе место заняла гражданка Израиля Юваль Рафаэль, освистанная зрителями во время выступления, а третье взял представитель Эстонии Томми Кэш, которого хорошо знают в России.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Евровидение
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar