Победитель Евровидения-2025 выступил против участия Израиля в конкурсе
Победитель Евровидения Питч призвал к исключению Израиля из конкурса
Йоханнес Питч. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner
После победы на Евровидении-2025 австрийский певец JJ (Йоханнес Питч) выступил против участия Израиля в следующем конкурсе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Очень разочаровывает, что Израиль всё ещё участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы конкурс прошёл в следующем году в Вене без Израиля», — заявил JJ в разговоре с журналистами.
Он также подчеркнул, что критикует политику израильского правительства и осуждает любое насилие, независимо от того, кто его совершает — израильтяне или палестинцы.
Напомним, в финальном этапе Евровидения-2025 победа досталась австрийскому исполнителю JJ, исполнившему песню Wasted Love. Второе место заняла гражданка Израиля Юваль Рафаэль, освистанная зрителями во время выступления, а третье взял представитель Эстонии Томми Кэш, которого хорошо знают в России.