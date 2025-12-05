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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 00:36

Четыре страны ЕС решили не участвовать в Евровидении из-за Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Четыре европейские страны объявили о решении не участвовать в конкурсе Евровидение-2026, который запланирован в Вене. Словения присоединилась к ранее заявившим об отказе Испании, Нидерландам и Ирландии. Причиной бойкота стал допуск к конкурсу Израиля. Об этом рассказал австрийский телеканал OE24.

В настоящее время аналогичное решение могут принять и некоторые другие государства. По информации того же источника, вещатели Бельгии и Португалии также обсуждают возможность отказа от отправки своих представителей на конкурс в австрийскую столицу.

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Напомним, Евровидение-2025 выиграл австрийский исполнитель JJ, исполнивший песню Wasted Love. Второе место заняла гражданка Израиля Юваль Рафаэль, освистанная зрителями во время выступления, а третье взял представитель Эстонии Томми Кэш, которого хорошо знают в России. JJ после конкурса выступил против участия Израиля в Евровидении-2026.

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Виталий Приходько
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