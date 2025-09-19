«Нет музыки для геноцида!» 400 артистов объявили песенный бойкот Израилю

Около 400 артистов, преимущественно из Европы и США, лишили израильтян легального доступа к своей музыке на международных стриминговых платформах. Исполнители, запустившие инициативу «No Music for Genocide», распорядились отключить все свои записи на территории Израиля в знак протеста против военных действий израильской армии в Палестине. Об этом у себя в соцсетях рассказала британская группа Massive Attack.

Те из них, кто самостоятельно занимается дистрибуцией контента, уже преуспели в этом — например, записи британской группы Black Country, New Road или американцев Deerhoof сейчас недоступны в Apple Music и Spotify Израиля. Артисты, подписанные на крупные международные лейблы (Sony, Warner и Universal), не могут вручную устанавливать географические ограничения для своих записей — поэтому они отправили соответствующее требование вышеупомянутым компаниям.

Среди подписавшихся под инициативой артистов среднестатистическому меломану известны немногие — например, Massive Attack (которые пошли ещё дальше и потребовали полностью удалить свои записи из каталога Spotify, поскольку компания вкладывает деньги в военную промышленность), Primal Scream, Enter Shikari, Fontaines D.C., Mogwai, Sleaford Mods и некоторые другие. Однако увлечённые поклонники современной популярной музыки узнают в списке куда больше имён — это группы и исполнители, широко востребованные на международных музыкальных фестивалях, а также добивавшиеся в последние годы значительного критического и коммерческого успеха: от Arca до Джулии Холтер и от Young Fathers до Рины Саваямы.