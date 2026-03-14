Румынскую певицу могут снять с «Евровидения» за романтизацию насилия

Евровидение-2026 ещё не началось, а вокруг него уже разгорается скандал. Под угрозой оказалось участие румынской исполнительницы Александры Кэпитэнеску.

Певица выиграла нацотбор 8 марта с песней «Choke Me» («Удуши меня») в жанре ню-метал. Фраза из названия повторяется в тексте 30 раз за три минуты. Это вызвало возмущение общественных организаций и экспертов, пишет Romania Insider.

Активисты требуют от Европейского вещательного союза либо аннулировать результаты отбора, либо заставить певицу изменить текст. Они считают, что песня пропагандирует потенциально смертельные практики на многомиллионную аудиторию, включая подростков.

Сама артистка настаивает, что это метафора эмоциональной борьбы молодого художника. Ее сторонники указывают на двойные стандарты, напоминая о провокационных номерах других стран в прошлые годы. Румынский вещатель TVR готовится к внутренним консультациям.

Это не первый скандал вокруг участия Румынии в конкурсе. В январе, румынская певица Паула Селинг, член жюри молдавского национального отбора на «Евровидение», публично извинилась за фразу «Молодец, Молдова», произнесённую в эфире на русском языке, после неоднократных призывов со стороны молдавских общественных и медийных деятелей. В своём блоге она объяснила, что переняла это слово, вращаясь в разных кругах в Молдавии и работая с музыкантами, думая, что оно звучит мило.