«Остановите геноцид»: Зрителя самого «свободного» Евровидения скрутила охрана за крики об Израиле

Во время выступления израильского артиста на Евровидении в Вене зрители выкрикивали лозунги «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине», что слышно на записи из Сети. Однако в официальной версии, выложенной организаторами, этих возгласов уже не было — их заменил обычный интершум. Об этом сообщает Mash.

Организаторы конкурса, ранее клявшиеся, что шоу станет площадкой «свободы, равенства и братства», выступили с пространным пояснением.

Организаторы Евровидения вырезали из трансляции крики «Остановите геноцид». Видео © Telegram / Mash

«Компания ORF ведёт прямую трансляцию с использованием чистого аудио с микрофонов, установленных в зрительном зале, звук с которых слышно как до, так и во время каждого выступления», — написали они в явно извинительном тоне, добавив, что сотрудники безопасности быстро вычислили и выгнали нарушителей.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение-2026», стартовавший в Вене, с самого начала оказался в центре крупного скандала: пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — отказались от участия из-за присутствия Израиля, и такого массового бойкота в истории конкурса ещё не было. 70-е по счёту соревнование проходит в Австрии, тогда как Россия не участвует в проекте с 2022 года после решения Европейского вещательного союза. Организаторы перед началом шоу отдельно предупредили участников о запрете политических заявлений — директор конкурса Мартин Грин заявил, что за подобными высказываниями будут внимательно следить.