Рыбак пропал, Lordi забыли, Maneskin ушли: Как Евровидение стало проклятием для своих звёзд Оглавление Руслана (Украина, 2004): звезда на родине, но не за её пределами Lordi (Финляндия, 2006): монстры, покорившие Европу Александр Рыбак (Норвегия, 2009): от Fairytale к борьбе с трудностями Элли и Никки (Азербайджан, 2011): яркий миг и тишина после Кончита Вурст (Австрия, 2014): от эпатажа к новому образу Монс Зельмерлёв (Швеция, 2015): национальный герой без мирового триумфа Måneskin (Италия, 2021): рок-взрыв и пауза на пике славы Евровидение — конкурс песни, способный в мгновение ока превратить исполнителя в звезду общеевропейского масштаба. Но почему одни надолго остаются в памяти, а другие словно растворяются? Life.ru вспоминает триумфаторов, о которых сейчас мало чего слышно. 13 мая, 10:45

Первый конкурс «Евровидение» прошёл в 1956 году в швейцарском Лугано. В разные годы в нём побеждали ABBA (1974) и Селин Дион (1988), но так повелось, что радиоконкурс, начавшийся как развлекательное мероприятие для объединения послевоенной Европы, превратился в площадку для громких скандалов, эпатажа и, несмотря на официальный запрет, политических заявлений. Так, в 2026 году юбилейное, 60-е Евровидение в Австрии уже началось с бойкотов — Нидерланды, Словения, Ирландия, Исландия и Испания отказались выступать из-за участия Израиля.

Руслана (Украина, 2004): звезда на родине, но не за её пределами

Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году с зажигательной композицией Wild Dances, стала настоящей национальной иконой. Её энергичное выступление с элементами этнической музыки и хореографии покорило европейскую аудиторию и принесло Украине первую победу в конкурсе.

После триумфа карьера артистки развивалась активно. Руслана отправилась в масштабный европейский тур, выступая в странах, где её песня попала в чарты. Артистка выпустила несколько альбомов, экспериментируя с разными стилями — от этно-попа до танцевальной музыки. Позже Руслана была депутатом Верховной рады Украины, активно участвовала в событиях «оранжевой революции» и Евромайдана.

Однако, несмотря на успех на Украине и кратковременный всплеск интереса за рубежом, Руслане не удалось закрепить позиции на международной сцене. Её последующие работы не получили такого же резонанса, как Wild Dances. Сегодня она остаётся популярной в родной стране, но её имя редко звучит в глобальных музыкальных новостях.

Руслана победила в Евровидении в 2004 году. Фото © ТАСС / Мега-сбыт – ИТАР-ТАСС / Мария Добровольская

Lordi (Финляндия, 2006): монстры, покорившие Европу

Хард-рок-группа Lordi, существующая с 1992 года, ворвалась в мировую музыкальную индустрию в 2006-м — и всё благодаря Евровидению. Экстравагантный образ участников в масках монстров и костюмах викингов вместе с мощной композицией Hard Rock Hallelujah произвели фурор. Коллектив обошёл даже российского участника Диму Билана и группу Hari Mata Hari из Боснии.

Победа открыла группе дорогу к успеху. Сингл Hard Rock Hallelujah вышел отдельным релизом, и появились два клипа на песню. Их альбом The Arockalypse (2006) возглавил европейские чарты, а центральную площадь в финском Рованиеми переименовали в площадь Lordi. Следом группа отправилась в масштабный европейский тур и получила номинацию на MTV Europe Music Awards.

Об эпатажных Lordi, победителях 2006 года, почти ничего не слышно. Фото © ТАСС / Zuma / Peter Frauchiger

Анонимность участников только подогревала интерес публики. Журналисты не раз пытались «сорвать маски», но безуспешно. Ни одна версия (в том числе предположение, что за Lordi выступают музыканты Children of Bodom) не подтвердилась.

Тем не менее популярность хеви-метала быстро сошла на нет, а внимание широкой аудитории переключилось на другие жанры.

Александр Рыбак (Норвегия, 2009): от Fairytale к борьбе с трудностями

Белорус по происхождению, Александр Рыбак представлял Норвегию на Евровидении-2009 и завоевал первое место. Победа в Москве принесла ему известность в России и Белоруссии. После конкурса карьера артиста развивалась активно: участие в «Славянском базаре» в Витебске, участие в телешоу, включая украинский аналог «Фабрики звёзд», выступление на Красной площади в рамках презентации символики Олимпиады-2014, исполнение Fairytale на Нобелевском концерте в Осло с симфоническим оркестром.

С 2009 года Рыбак выпустил четыре студийных альбома (на английском и норвежском языках), записывал треки на русском и перепевал белорусские народные песни. В 2013-м его пригласили в проект «Поющие голоса» в роли куратора и наградили премией «50 самых успешных людей Минска».

Александр Рыбак пропадал из поля зрения публики и проходил лечение. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Однако путь певца не был безоблачным. В 2020 году Рыбак признался, что 11 лет страдал зависимостью от снотворных и антидепрессантов. А в 2023‑м он оказался в центре скандала — некая Евгения Скрипник обвинила его в съёмке интимного видео и угрозах публикации ролика. Артист отверг обвинения, назвав девушку психически нездоровой, и добился судебного запрета на приближение.

Сейчас музыкант, которому 13 мая 2026 года исполняется 40 лет, живёт в США, где закончил Колумбийский колледж. Александр больше сосредоточен на личной жизни, преодолении зависимостей и развитии композиторской деятельности, чем на покорении поп-чартов. В Россию, где был некогда популярен едва ли не больше, чем в Европе, приезжать пока не собирается.

Элли и Никки (Азербайджан, 2011): яркий миг и тишина после

Дуэт Элли (Эльдар Касимов) и Никки (Нигяр Джамал) стал первым победителем Евровидения от Азербайджана с песней Running Scared в 2011 году. Их победа была особенной, ведь артисты объединились специально для конкурса после того, как на национальном отборе набрали одинаковое количество баллов.

После победы дуэт выпустил сингл Running Scared и несколько промотреков. Элли и Никки дали ряд концертов в Европе и Азербайджане, а также участвовали в телешоу. В 2012 году они даже выступили на открытии Евровидения в Баку как почётные гости. Но уже к 2013 году дуэт фактически распался.

Сейчас Нигяр Джамал практически исчезла из шоу-бизнеса. Она сосредоточилась на семье и изредка записывала песни для узкого круга слушателей. Эльдар Касимов продолжил сольную карьеру, выпустив несколько синглов и попробовав себя в актёрстве. Он снялся в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919», участвовал в музыкальных проектах. Однако его сольные работы не достигли уровня успеха Running Scared.

Дуэт Элли и Никки из Азербайджана распался. Фото © ТАСС / Кристина Королева

Кончита Вурст (Австрия, 2014): от эпатажа к новому образу

Том Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, стал одним из самых обсуждаемых победителей в истории Евровидения. Его победа с песней Rise Like a Phoenix в 2014 году сопровождалась бурными дискуссиями. Образ бородатой женщины* вызвал и восторг, и резкую критику.

Впоследствии удачно попавший в повестку артист выпустил платиновый альбом Conchita, который получил признание в Европе, активно выступал на мероприятиях в поддержку ЛГБТ-сообщества*. Его приглашали на ток-шоу по всему миру — от Германии до США.

Том Нойвирт сменил образ, но ассоциируется с Кончитой Вурст. Фото © ТАСС / Zuma / Isabel Schiffler

Со временем Том Нойвирт начал дистанцироваться от образа Кончиты Вурст и сменил имидж. Теперь у него короткая стрижка, более брутальная одежда (рубашки, футболки, кепки). В 2018 году артист публично объявил о своём ВИЧ-статусе, что вызвало новую волну обсуждений.

В последние годы Нойвирт сознательно разорвал связи с Евровидением. Он объяснил это желанием не ассоциироваться исключительно с конкурсом и сосредоточиться на других творческих проектах. Том Нойвирт продолжает заниматься музыкой, но уже под своим настоящим именем, экспериментируя с жанрами и образами.

Монс Зельмерлёв (Швеция, 2015): национальный герой без мирового триумфа

Шведский певец Монс Зельмерлёв выиграл Евровидение-2015 с песней Heroes. Его харизматичное выступление и запоминающийся вокал принесли ему любовь всей европейской аудитории.

После конкурса его карьера развивалась успешно. В 2016 году Монс стал ведущим Евровидения в Стокгольме. Его эпатажный выход в обнажённом виде (пародия на участника от Белоруссии) вызвал бурную реакцию — от восторга до негодования.

Он также записал несколько синглов и участвовал в музыкальных шоу, но ни одна его песня не повторила успеха Heroes.

Шведский певец Монс Зельмерлёв известен только на родине. Фото © ТАСС / Zuma / Aftonbladet

Артист периодически появляется на крупных мероприятиях. Например, был даже гостем фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Монс пробовал себя в роли наставника в шведских телешоу, делясь опытом с молодыми исполнителями.

В 2018 году у него и актрисы Кьяры Джонсон родился сын Альберт Оссиан Зельмерлёв. С тех пор артист уделяет больше времени семье.

Сегодня он остаётся популярной фигурой в Швеции, но его карьера больше ориентирована на локальную аудиторию. Мировая слава, полученная на Евровидении, не переросла в долгосрочный международный успех.

Måneskin (Италия, 2021): рок-взрыв и пауза на пике славы

Итальянская рок-группа Måneskin стала сенсацией Евровидения-2021 с песней Zitti e buoni. Их энергичное выступление и дерзкий стиль привлекли внимание молодёжи по всему миру.

После конкурса группа выпустила сингл Beggin’, который стал вирусным в TikTok и возглавил чарты в десятках стран. Следом группа Måneskin представила альбом Teatro d’ira – Vol. I и отправилась в мировой тур, собирая стадионы.

Они сотрудничали с мировыми звёздами, выступали на крупных музыкальных фестивалях, таких как Coachella и Glastonbury. Кроме того, группа получила несколько престижных наград, включая MTV Europe Music Awards.

Яркие Måneskin резко остановились на пике мировой славы. Фото © ТАСС / AP / Peter Dejong

В 2024 году неожиданно для всех участники Måneskin объявили о паузе в деятельности коллектива. Они объяснили это желанием сосредоточиться на сольных проектах и «найти себя» вне группы. Фанаты были шокированы этим решением. Ведь группа находилась на пике популярности, а её музыка задавала тренды в рок-индустрии. Пока участники развивают индивидуальные карьеры, но обещают, что пауза не означает окончательный распад.

Очевидно, что многие участники пытаются ярко заявить о себе. И за десятилетия существования Евровидение постепенно трансформировалось из конкурса песни в масштабное развлекательное шоу, где сценическое шоу и эпатаж порой ценятся выше вокальных данных и музыкальной составляющей. Однако, как мы видим, это совсем не гарантирует успеха и мировой славы.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.