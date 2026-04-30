Против СВО, но не против наших денег: певица Манижа тихо вернулась в Москву на заработки

Певицу Манижу, которая выступала против СВО и жалела террористов из «Крокуса», опять заметили в Москве. Теперь она пытается заработать на частных вечеринках и даже оценила себя в 1,6 млн. Подробнее — в статье Life.ru. 29 апреля, 21:45

Райдер на миллионы

Певица Манижа снова появилась в общественном поле — в СМИ попал райдер артистки, согласно которому она готова петь в России на корпоративах за 1,6 млн рублей. Таким образом, беглянка по-прежнему зарабатывает в стране, которую не жалует.

При этом сама певица теперь утверждает, что Россия ей дорога, Москва — лучший город для её жизни, и вообще, она не эмигрировала, а просто уезжала по разным обстоятельствам и теперь живёт в стране.

Судя по соцсетям артистки, она активно гастролирует за рубежом. В начале этого года она съездила в «азиатский» тур, посетив с концертами Сингапур, Пхукет, Бали, а также Окленд в Новой Зеландии и несколько городов в Австралии. В мае она выступает на Кипре. Но, видимо, только в России рассчитывает заработать совсем другие деньги.

По данным бизнес-реестров, у Манижи Сангин (Хамраева) до сих пор действующий ИП, зарегистрированный в Белгородской области. Согласно ОКВЭД, его владелица ведёт деятельность в области исполнительских искусств. А вот товарным знаком «Манижа» владеет фирма «Симпл плэй», доля в которой принадлежит её матери, Наджибе Усмановой. Кроме того, она же является директором фонда «Силсила», который собирает деньги для мигрантов в России. Его юридический адрес совпадает с одной из квартир Хамраевых в Строгине.

Как Манижа отвернулась от России после Евровидения

Напомним, творческая карьера исполнительницы провалившейся на Евровидении-2021 песни «Русская женщина» в стране окончилась в 2023 году. С тех пор официально она в стране не поёт. Более того, обновляться перестал даже сайт артистки, кстати, полностью исполненный на одном — английском — языке.

После начала СВО Манижа осудила спецоперацию и уехала на родину в Таджикистан, вероятно рассчитывая, что слава, заработанная в России, будет там приносить ей деньги. Впрочем, похоже, певица просчиталась, иначе не пыталась бы начать у нас всё заново.

Ведь попавший в руки журналистов райдер Манижи — уже не первый скандал с её попытками вернуться на отечественную сцену. Год назад Сангин (это фамилия, под которой выступает певица) неожиданно заявилась на одно из мероприятий, посвящённых... урбанистике. Причём не просто как посетитель, а в качестве эксперта «со стороны музыки».

Тогда в ходе «уникальной вечеринки — публичной дискуссии», организованной в одном из джаз-клубов сети питейных заведений, говорили о «пересечении музыки и архитектуры», которые «влияют друг на друга» и синтез которых «помогает по-новому взглянуть на город». По невероятному стечению обстоятельств накануне этих «дебатов» у Манижи вышел новый альбом, который, конечно, было бы странным не засветить перед собравшейся аудиторией и, пользуясь случаем, не попытаться «пропихнуть» его в массы.

Сбор денег для Украины через фонд матери

Напомним, вопросы к Маниже появились сразу после её выступления на Евровидении. У многих граждан России возникло недоумение, потому что композиция произвела впечатление политической агитки.

Кстати, после начала СВО Манижа косвенно подтвердила подозрения общественности в ангажированности, заявив, что некая очень крупная международная звукозаписывающая компания предложила певице большой контракт, если та публично выступит с русофобскими заявлениями.

Сбежав из России, Манижа через соцсети и видеоплатформы собирала донаты на помощь украинцам через фонд помощи мигрантам в России, зарегистрированный на мать. А весной 2023 года, после поимки террористов, убивших 153 человека в «Крокусе», артистка встала на их защиту, назвав их многочасовое преследование и жёсткое задержание на границе с Украиной «публичной пыткой». Дескать, нельзя так с людьми поступать, это не по-человечески.

Показательно, что на эту реплику немедленно откликнулась отмолчавшаяся о трагедии в концертном зале Алла Пугачёва, подписанная на Манижу в соцсетях. Она написала ей: «Прости!!!», на что защитница террористов ответила: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна» — и сопроводила своё сообщение эмодзи в виде сердца. После этого концерты артистки сошли на нет даже в соседних Киргизии и Казахстане.

Муж Манижи и его друзья-иноагенты

Пролить свет на русофобию Сангин может её окружение. Кроме того что она сама вращалась в компании впоследствии сбежавших из России артистов, «правильное» восприятие России ей мог привить и муж — российский режиссёр и клипмейкер Ладо Кватония. Он, как и Манижа, также осудил СВО.

Москвич родился в семье уроженца Грузии и украинки. На родине отца он провёл едва ли не больше времени, чем в Москве. Уже став взрослым, режиссёр активно сотрудничал и вращался в тусовке с такими беглыми артистами, как Noize MC*, певицей Монеточкой*, рэпером Оксимироном*, либеральными режиссёрами Ильёй Найшуллером и Кириллом Серебренниковым.

Таунхаус за 50 млн и Lexus для беглянки

Манижа Сангин родилась в 1991 году в Душанбе, ей 34 года. В России семья Хамраевых (это фамилия певицы с рождения, Сангин — фамилия её бабушки) оказалась в 1994 году — после того, как в ходе гражданской войны в Таджикистане в их дом прилетел снаряд. В 14 лет будущая артистка получила российское гражданство, а после школы училась на факультете психологии в Российском государственном гуманитарном университете.

В Москве семейство осело в столичном районе Строгино — в одной из многоэтажек на улице Кулакова им принадлежали как минимум две квартиры. В них регистрировались все члены семейства: мать Наджиба Усманова, сама певица и её братья.

Позже мать и дочь регистрировались в просторном таунхаусе в деревне Поздняково, расположенном в подмосковном Красногорске. Судя по сайтам недвижимости, подобное жильё сейчас оценивается примерно в 50 млн рублей. До отъезда семья пользовалась престижным джипом Lexus GX470.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов