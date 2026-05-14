Критик Соседов считает Евровидение «конкурсом уродов и безмозглых существ»

Конкурс Евровидение уже никогда не будет инструментом продвижения популярной музыки, заявил критик Сергей Соседов. По его словам, шоу находится в глубоком творческом кризисе: кроме политических лозунгов и провокаций, там ничего не найти, а меломаны испытают лишь разочарование.

«Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.

Он отметил, что Россия возродила Интервидение, которое способно «утереть нос» европейскому аналогу, поскольку у нас люди выступают, чтобы показать талант и голос, а клоунаду можно посмотреть как раз на Евровидении, которое, скорее всего, прекратит существование, потому что терпеть такой «хаос и идиотизм» невозможно, резюмировал эксперт.

Напомним, 13 мая в Вене стартовал музыкальный конкурс Евровидение-2026, однако мероприятие сразу оказалось в центре крупного скандала. Пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — отказались от участия из-за присутствия Израиля.