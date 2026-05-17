Объявлен победитель Евровидения-2026

В воскресенье, 17 мая, в столице Австрии завершился юбилейный 70-й конкурс песни «Евровидение». Победительницей стала представительница Болгарии — певица DARA (настоящее имя Дарийна Йотова) с композицией «Bangarang».

Это первая с 2017 года победа страны, которая раньше ни разу не выигрывала «Евровидение». Израиль взял серебро, Румыния — бронзу.

В финале участвовали 25 стран. Фаворитом букмекеров перед решающим шоу считалась Финляндия — шансы дуэта Линды Лампиниус и Пете Паркконена оценивались в 34–37 процентов, однако прогнозы не оправдались.

Пятеро государств отказались от участия в нынешнем конкурсе: Ирландия, Исландия, Нидерланды, Испания и Словения не направили в Вену своих исполнителей. Таким образом они выразили протест против присутствия Израиля. На улицах австрийской столицы прошли самые массовые за последние годы акции несогласия — тысячи людей вышли, чтобы продемонстрировать неприятие участия израильской стороны. Организатор, Европейский вещательный союз (EBU), неоднократно подчёркивал, что конкурс является аполитичным. Однако во время выступления израильского артиста Ноама Беттана в зале рядом с делегацией его страны был развёрнут палестинский флаг.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года. Накануне конкурса его директор Мартин Грин заявил, что вопрос о возвращении России в настоящее время не обсуждается, «и подобных планов нет». Как заявил член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов, РФ не нуждается в участии в конкурсе «Евровидение». По словам сенатора, современный формат конкурса всё меньше связан с музыкой и всё больше — с политикой и провокационными образами, которые, как он считает, вытесняют творческую составляющую