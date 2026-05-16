«Нелюди и бесполые монстры»: В Совфеде жёстко прошлись по Евровидению

Россия не нуждается в участии в конкурсе «Евровидение». Об этом ТАСС сообщил член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов.

«Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует», — сказал Гибатдинов.

По словам сенатора, современный формат Евровидения всё меньше связан с музыкой и всё больше — с политикой и провокационными образами, которые, как он считает, вытесняют творческую составляющую. Гибатдинов отметил, что российские исполнители способны демонстрировать высокий уровень на любой сцене, однако вопрос участия в подобных конкурсах остаётся открытым с точки зрения целесообразности.

Он подчеркнул, что стране важнее развивать собственные культурные инициативы и укреплять сотрудничество с государствами СНГ, Азии и БРИКС. По его мнению, у российской культуры достаточно потенциала, чтобы задавать стандарты самостоятельно, без ориентирования на европейские музыкальные проекты.

Ранее директор конкурса «Евровидение» Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в проекте при соблюдении правил Европейского вещательного союза. Он отметил, что ключевым фактором отстранения России стала невозможность подтвердить независимость вещателя ВГТРК от государства, а не напрямую события вокруг конфликта на Украине.