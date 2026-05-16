16 мая, 04:34

Финский телеканал перепутал флаги Хорватии и России на Евровидении-2026

Обложка © eurovision.com

Российский флаг по ошибке появился в списке участников финала музыкального конкурса Евровидение. Мероприятие проходит в Австрии. Государственные символы перепутали на финском телевидении. СМИ разместили российский триколор на карточке участника из Хорватии.

Флаг РФ на Евровидении. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uudenmusiikinkilpailu

Финские журналисты перепутали порядок цветов на флагах. Хорватский флаг имеет красно-бело-синюю расцветку. Российский триколор — бело-сине-красный. В итоге вместо хорватского символа на экране появился флаг России.

Пост с ошибкой опубликовали в социальных сетях. Пользователи быстро отреагировали на неточность. После чего публикацию удалили.

Директор Евровидения допустил возвращение России на конкурс

Ранее израильский государственный телеканал Kan 11 допустил похожую ошибку во время трансляции полуфинала Евровидения. В эфире Армения и Азербайджан появились под одним и тем же флагом. Телеканал показал азербайджанский символ для обеих стран. Зрители также заметили эту неточность и обсудили её в интернете.

Лия Мурадьян
