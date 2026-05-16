Финский телеканал перепутал флаги Хорватии и России на Евровидении-2026

Российский флаг по ошибке появился в списке участников финала музыкального конкурса Евровидение. Мероприятие проходит в Австрии. Государственные символы перепутали на финском телевидении. СМИ разместили российский триколор на карточке участника из Хорватии.

Флаг РФ на Евровидении. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uudenmusiikinkilpailu

Финские журналисты перепутали порядок цветов на флагах. Хорватский флаг имеет красно-бело-синюю расцветку. Российский триколор — бело-сине-красный. В итоге вместо хорватского символа на экране появился флаг России.

Пост с ошибкой опубликовали в социальных сетях. Пользователи быстро отреагировали на неточность. После чего публикацию удалили.

Ранее израильский государственный телеканал Kan 11 допустил похожую ошибку во время трансляции полуфинала Евровидения. В эфире Армения и Азербайджан появились под одним и тем же флагом. Телеканал показал азербайджанский символ для обеих стран. Зрители также заметили эту неточность и обсудили её в интернете.