17 мая, 13:26

Организаторы Евровидения опровергли переговоры о возвращении России

Директор Евровидения Грин: Разговоров о возвращении России не ведётся

Обложка © ТАСС / EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Организаторы «Евровидения» не ведут переговоров с российскими вещателями и не планируют возвращение страны на конкурс. Об этом заявил глава конкурса Мартин Грин в эфире телеканала ORF On.

«Никаких переговоров о возвращении российского вещания на Евровидение сейчас не ведётся. Планов по этому поводу также нет», — подчеркнул Грин.

«Нелюди и бесполые монстры»: В Совфеде жёстко прошлись по Евровидению

Ранее Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в проекте при соблюдении правил Европейского вещательного союза. При этом подчеркнул, что решение об отстранении России якобы принято не из-за событий на Украине.

Напомним, 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026», прошедший накаунне в Вене, завершился первой в истории победой Болгарии: певица DARA с песней Bangaranga набрала 516 баллов по сумме голосов жюри и зрителей. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан (343 балла), а третье — Александра Кэпитэнеску из Румынии (296 баллов). Конкурс сопровождался крупнейшим за десятилетия бойкотом: из-за протестов против Израиля от участия отказались пять стран, включая Испанию и Нидерланды, а всего соревновались лишь 35 государств. Выступления израильского артиста проходили под усиленной охраной на фоне антивоенных демонстраций и освистывания в зале, что сделало шоу одним из самых политизированных в истории.

Александра Мышляева
