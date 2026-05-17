Организаторы Евровидения опровергли переговоры о возвращении России

Организаторы «Евровидения» не ведут переговоров с российскими вещателями и не планируют возвращение страны на конкурс. Об этом заявил глава конкурса Мартин Грин в эфире телеканала ORF On.

«Никаких переговоров о возвращении российского вещания на Евровидение сейчас не ведётся. Планов по этому поводу также нет», — подчеркнул Грин.

Ранее Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в проекте при соблюдении правил Европейского вещательного союза. При этом подчеркнул, что решение об отстранении России якобы принято не из-за событий на Украине.

Напомним, 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026», прошедший накаунне в Вене, завершился первой в истории победой Болгарии: певица DARA с песней Bangaranga набрала 516 баллов по сумме голосов жюри и зрителей. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан (343 балла), а третье — Александра Кэпитэнеску из Румынии (296 баллов). Конкурс сопровождался крупнейшим за десятилетия бойкотом: из-за протестов против Израиля от участия отказались пять стран, включая Испанию и Нидерланды, а всего соревновались лишь 35 государств. Выступления израильского артиста проходили под усиленной охраной на фоне антивоенных демонстраций и освистывания в зале, что сделало шоу одним из самых политизированных в истории.