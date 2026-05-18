«Пощёчина Румынии»: В Молдавии требуют отставки главы телерадио за 3 балла на Евровидении

Ряд молдавских политиков и общественных деятелей выступили с требованием уволить председателя национального вещателя «Телерадио Молдова» Влада Цуркану. Причиной стали оценки, которые молдавское жюри присудило участнице от Румынии Александре Кэпитэнеску на конкурсе Евровидение-2026 — 3 балла вместо традиционно высоких.

«Только отставка руководства «Телерадио Молдова» может хоть немного смыть этот позор. Если отставок не последует, то парламент должен подготовить постановление об освобождении руководства учреждения от занимаемых должностей», — написал в соцсетях депутат от правящей Партии действия и солидарности Дину Плынгэу.

Либеральная партия также выразила «глубокое возмущение» и принесла извинения за «некомпетентное жюри», которое «дало пощечину Румынии».

Влад Цуркану в ответ заявил журналистам, что «не держится за должность» и подбор жюри производился согласно регламенту организаторов конкурса. Он также признался, что лично оценил бы Румынию выше, но члены жюри «не судили эмоционально».

Напомним, телезрители Молдавии поставили Румынии максимальные 12 баллов, тогда как профессиональное жюри — только 3. При этом Украина от молдавского жюри не получила ни одного балла.

Напомним, 70-й песенный конкурс Евровидение-2026, прошедший в Вене, завершился первой в истории победой Болгарии. Певица DARA с песней Bangaranga набрала 516 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан с 343 баллами, третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии, получившая 296 баллов. При этом конкурс прошёл на фоне крупнейшего за десятилетия бойкота: из-за протестов против Израиля от участия отказались пять стран, включая Испанию и Нидерланды.

Всего в соревновании участвовали 35 государств. Выступление израильского артиста проходило под усиленной охраной, на фоне антивоенных демонстраций и освистывания в зале. Из-за этого нынешнее шоу уже называют одним из самых политизированных в истории «Евровидения».