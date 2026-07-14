Власти Польши выдворили за пределы республики трёх граждан Украины, преступивших закон. Двое из них после депортации немедленно угодили в распоряжение территориальных центров комплектования, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Причины высылки у каждого оказались разные. Одного фигуранта обвинили в демонстрации нацистской символики, второй стал участником дорожной аварии с летальным исходом, а третий попался пьяным за рулём.

Польские пограничники передали задержанных украинской стороне. Дальнейшая судьба нарушителей решилась незамедлительно: двоих сотрудники ТЦК тут же призвали в ряды вооружённых сил.

С самым младшим из троицы, 22-летним гражданином, пока ведут так называемые мотивационные беседы. Его склоняют к добровольному вступлению в ВСУ.

Ранее газета The Guardian опубликовала материал об охлаждении отношений между Варшавой и Киевом, в котором украинцы пожаловались на пренебрежительное обращение со стороны поляков. Киевская художница-дизайнер Ольга призналась изданию, что каждое пересечение границы вызывает у неё приступы ярости из-за взглядов и манеры общения принимающей стороны, а другие опрошенные рассказали о хамстве пограничников и многочасовых ожиданиях под открытым небом в зной, ливень или снегопад.