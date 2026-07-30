Четыре судна под ударом: Минобороны сообщило об атаке на грузы для ВСУ

Российские военные поразили четыре сухогруза, которые, по данным Минобороны РФ, перевозили грузы военного назначения для ВСУ. Удары наносились в течение дня по портам Одесской области и судам в Чёрном море.

Один сухогруз находился в порту Одессы, ещё один — в порту Южный. Два других судна были поражены во время перехода морем южнее Одессы, заявили в российском военном ведомстве.

«В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские войска нанесли удар по перекачивающей станции горюче-смазочных материалов и узлу выдачи топлива в посёлке Новые Беляры Одесской области. Объект использовался в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что на трассе между Харьковом и Полтавой не осталось целых АЗС. В целом по Украине уничтожено порядка 200 автозаправочных станций.