На Украине заявили об уничтожении всех АЗС на трассе между Харьковом и Полтавой
Украинский депутат Скорик: На трассе Харьков – Полтава уничтожены все АЗС
Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko
На трассе между Харьковом и Полтавой не осталось работающих автозаправочных станций. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.
По его словам, всего на Украине уничтожено более 200 АЗС, из которых свыше 80 находятся в Харькове и Харьковской области.
Скорик назвал ситуацию на участке трассы критической и призвал автомобилистов учитывать возможные сложности с заправкой. Он рекомендовал водителям, которые планируют поездку по этому маршруту, заранее запастись достаточным количеством топлива.
Ранее глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что формат украинских АЗС может измениться из-за рисков, связанных с ударами. По его мнению, вместо крупных комплексов с кафе и магазинами будут строить более компактные заправки с минимальной инфраструктурой.
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