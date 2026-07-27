На Украине заявили об уничтожении всех АЗС на трассе между Харьковом и Полтавой

На трассе между Харьковом и Полтавой не осталось работающих автозаправочных станций. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

По его словам, всего на Украине уничтожено более 200 АЗС, из которых свыше 80 находятся в Харькове и Харьковской области.

Скорик назвал ситуацию на участке трассы критической и призвал автомобилистов учитывать возможные сложности с заправкой. Он рекомендовал водителям, которые планируют поездку по этому маршруту, заранее запастись достаточным количеством топлива.

Ранее глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что формат украинских АЗС может измениться из-за рисков, связанных с ударами. По его мнению, вместо крупных комплексов с кафе и магазинами будут строить более компактные заправки с минимальной инфраструктурой.