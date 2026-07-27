Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 12:26

На Украине заявили об уничтожении всех АЗС на трассе между Харьковом и Полтавой

Украинский депутат Скорик: На трассе Харьков – Полтава уничтожены все АЗС

Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

На трассе между Харьковом и Полтавой не осталось работающих автозаправочных станций. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

По его словам, всего на Украине уничтожено более 200 АЗС, из которых свыше 80 находятся в Харькове и Харьковской области.

Скорик назвал ситуацию на участке трассы критической и призвал автомобилистов учитывать возможные сложности с заправкой. Он рекомендовал водителям, которые планируют поездку по этому маршруту, заранее запастись достаточным количеством топлива.

Логистика ВСУ оказалась под ударом из-за уничтожения АЗС на Украине
Логистика ВСУ оказалась под ударом из-за уничтожения АЗС на Украине

Ранее глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что формат украинских АЗС может измениться из-за рисков, связанных с ударами. По его мнению, вместо крупных комплексов с кафе и магазинами будут строить более компактные заправки с минимальной инфраструктурой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar