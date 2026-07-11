На Украине предрекли исчезновение привычных АЗС с магазинами и кафе

Эпоха больших АЗС с кафе и магазинами на Украине может подойти к концу. Дмитрий Леушкин, глава группы компаний Prime, считает, что российские удары вынуждают бизнес менять стратегию. Вместо привычных комфортных комплексов на смену придут скромные площадки с топливораздаточными колонками — это вынужденная мера безопасности, чтобы минимизировать риски при обстрелах.

«Забывайте про красоту, магазины и длинные хот-доги», — сказал Леушкин, описывая, как, по его мнению, будет меняться формат украинских АЗС.

Ранее сообщалось, что Украина рискует столкнуться с острой нехваткой топлива из-за российских ударов по энергетике. Около 150 АЗС выведены из строя, пишет «Страна». География повреждений расширилась за пределы прифронтовых территорий. Крупные операторы, включая WOG, ограничивают работу части станций.