Она сказала «да»! Криштиану Роналду впервые женится в 40 лет

«Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях», — написала Джорджина под фотографией, на которой видно её руку с кольцом на пальце и руку Криштиану.

Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч

Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч

Пара встречается с 2016 года, вместе они воспитывают пятерых детей: 15-летнего Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Хотя трое старших детей родились от суррогатных матерей, а младшие — общие для Криштиану и Джорджины, девушка относится ко всем детям одинаково, без исключений и с безграничной любовью. Ранее стало известно, что пара заключила добрачный контракт.



