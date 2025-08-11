Она сказала «да»! Криштиану Роналду впервые женится в 40 лет
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес спустя 9 лет отношений
Обложка
Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, наконец-то принял решение официально оформить отношения со своей возлюбленной. Сама Джорджина Родригес подтвердила в соцсетях, что согласилась на предложение руки и сердца от 40-летнего футболиста.
«Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях», — написала Джорджина под фотографией, на которой видно её руку с кольцом на пальце и руку Криштиану.
Родригес позирует с кольцом на безымянном пальце.
Пара встречается с 2016 года, вместе они воспитывают пятерых детей: 15-летнего Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Хотя трое старших детей родились от суррогатных матерей, а младшие — общие для Криштиану и Джорджины, девушка относится ко всем детям одинаково, без исключений и с безграничной любовью. Ранее стало известно, что пара заключила добрачный контракт.