Ирина Безрукова пропустит минимум 15 спектаклей из-за перелома ноги

Актриса Ирина Безрукова из-за перелома ноги вынуждена сделать паузу в театральном сезоне и пропустить не меньше 15 спектаклей, а также ближайшие репетиции. Об этом сообщает Mash, после того, как звезда поделилась в личном блоге в сети информацией о закрытом переломе ноги.

Ирина Безрукова пропустит 15 спектаклей из-за перелома ноги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

«Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся — гипс», — именно так описала произошедшее Безрукова, добавив, что для неё это «премьера».

Ирина Безрукова сломала ногу во время прогулки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

По информации журналистов, смещения костей у артистки не произошло. Пока она перемещается в кресле-коляске, носит ортез и старается меньше двигаться. Медики прописали ей лечение и физиотерапию — её она начнёт после повторного снимка. На восстановление уйдёт больше месяца.

Из-за травмы под ударом оказался весь август. Безрукова должна была отыграть восемь показов «Женитьбы Фигаро» и пять — «Пигмалиона». Кроме того, она не выйдет на премьеру «Служебного романа» и пропустит подготовку к постановке «Без вины виноватые», запланированной на осень. Судьба её участия в спектакле «Бесконечный апрель» 2 сентября пока не решена.

Как отмечает тот же источник, ногу актриса повредила на прогулке с коллегами.

Ранее Life.ru писал, что Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле с загипсованной левой ногой. Журналисты сняли момент её прибытия: у поезда артистку встретил пиар-директор Станислав Влайку. Он помог ей пересесть в коляску и постарался укрыть от чужих глаз, а сама Безрукова спряталась за тёмными очками. На левую ногу она вовсе не опиралась