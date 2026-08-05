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5 августа, 08:58

«Очень болезненно»: Вдова Караченцова раскрыла причину госпитализации

Актриса Людмила Поргина попала в больницу из-за последствий падения на даче

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Знаменитая российская актриса Людмила Поргина оказалась в больнице после падения на даче. Травма, полученная несколько месяцев назад, до сих пор требует лечения, призналась вдова Николая Караченцова.

По её словам, госпитализация была плановой. В конце зимы она поскользнулась на небольшом участке льда на даче, упала на правый бок и получила травму, последствия которой сохраняются до сих пор.

«Тазобедренную кость, Слава Богу, не сломала, но мягкие ткани сильно ушибла. Оказалось, что это очень болезненно и долго проходит», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Артистка отметила, что врачи внимательно относятся к ней и проводят необходимое лечение. Сейчас ей делают капельницы, процедуры и массажи. В больнице Поргина планирует провести ещё около недели.

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Ранее Людмила Поргина поделилась грустными воспоминаниями о последней встрече с Андреем Мироновым в Ленинграде. По словам звезды, он мечтал поставить пьесу с Николаем Караченцовым.

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Борис Эльфанд
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