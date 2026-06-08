«Сказочный человек»: Поргина раскрыла, как Миронов мечтал поставить пьесу с Караченцовым

Заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась грустными воспоминаниями о последней встрече с Андреем Мироновым в Ленинграде. По словам звезды, они обедали вместе с Татьяной Пельтцер, когда к ним прибежал актёр. Он принёс её мужу Николаю пять сценариев, настаивая, что они вдвоём должны сняться в этих фильмах, а ещё поставить пьесу и чтобы Николай научил его танцевать.

Озвучив свои планы, Миронов уехал, и больше его никто не видел. Грандиозным мечтам легенды советского кино не суждено было сбыться, однако образ «сказочного человека, в котором не было ни капли хамства, ни завышенного эго», до сих пор служит ориентиром для всей театральной труппы и семьи, подчеркнула собеседница сайта MK.ru.

Напомним, великий советский актёр Андрей Миронов сыграл главные роли в большом количестве самых разных фильмов. Ранее Life.ru подготовил тест, который определит, в какой картине вам посчастливилось бы сняться с ним в паре.