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8 июня, 07:35

«Сказочный человек»: Поргина раскрыла, как Миронов мечтал поставить пьесу с Караченцовым

Людмила Поргина рассказала о последней встрече с Андреем Мироновым

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась грустными воспоминаниями о последней встрече с Андреем Мироновым в Ленинграде. По словам звезды, они обедали вместе с Татьяной Пельтцер, когда к ним прибежал актёр. Он принёс её мужу Николаю пять сценариев, настаивая, что они вдвоём должны сняться в этих фильмах, а ещё поставить пьесу и чтобы Николай научил его танцевать.

Озвучив свои планы, Миронов уехал, и больше его никто не видел. Грандиозным мечтам легенды советского кино не суждено было сбыться, однако образ «сказочного человека, в котором не было ни капли хамства, ни завышенного эго», до сих пор служит ориентиром для всей театральной труппы и семьи, подчеркнула собеседница сайта MK.ru.

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Напомним, великий советский актёр Андрей Миронов сыграл главные роли в большом количестве самых разных фильмов. Ранее Life.ru подготовил тест, который определит, в какой картине вам посчастливилось бы сняться с ним в паре.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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