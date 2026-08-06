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6 августа, 15:55

Ирину Безрукову заметили в инвалидной коляске с загипсованной ногой

Ирина Безрукова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

Ирина Безрукова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова передвигается в инвалидном кресле с загипсованной левой ногой. Об этом пишет «СтарХит».

Журналисты запечатлели момент прибытия артистки. У поезда её встретил бессменный пиар-директор и селебрити-менеджер Станислав Влайку. Он помог Безруковой пересесть в коляску и старался оградить от посторонних глаз. Пара дождалась, пока перрон опустеет, и только затем направилась к машине. Сама актриса пряталась за тёмными очками.

На левую конечность артистка совершенно не опирается. Вероятно, речь идёт о серьёзном переломе, требующем длительного восстановления, отмены спектаклей и приостановки съёмок. Пока что ни Безрукова, ни Влайку ситуацию не комментировали.

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Юрий Лысенко
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