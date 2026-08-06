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6 августа, 08:06

Перенёсшая тяжёлую операцию Алла Пугачёва опасается участи покойной Гурченко

Обложка © ТАСС / Микляев Сергей, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimson100000

Обложка © ТАСС / Микляев Сергей, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimson100000

Народная артистка СССР Алла Пугачёва проходит восстановление после сложной операции на тазобедренном суставе и фактически заново учится ходить. На фестивале в Юрмале она появилась с тростью, что привлекло внимание к состоянию её здоровья.

По данным kp.ru, хирургическое вмешательство потребовалось после падения, которое привело к перелому ноги и повреждению сустава. Врачи предупредили певицу, что без активной реабилитации у неё может сохраниться хромота. Тревогу у неё вызывало и возможное влияние стресса на общее состояние организма.

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Алла Пугачёва наняла повара и двух домработниц в Юрмале после тяжёлого перелома

Знакомые Пугачёвой рассказали, что после операции она испытывала сильный страх и тяжело переживала ограничение подвижности. Звезда вспоминала историю покойной коллеги Людмилы Гурченко, которая незадолго до смерти перенесла подобное вмешательство.

«Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживётся и она не сможет ходить», — подчеркнул собеседник издания.

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Напомним, Алла Пугачёва четыре месяца не вставала с кровати из-за перелома ноги. Она перенесла операцию и теперь проходит реабилитацию.

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Борис Эльфанд
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