Пугачёва пережила панические атаки и ужас из-за перелома ноги, приковавшего её к постели
Пугачёва четыре месяца не вставала с кровати из-за перелома ноги
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
76-летняя певица Алла Пугачёва сломала ногу и повредила тазобедренный сустав после падения. Она провела четыре месяца в постели. Артистка почти не ходила и опасалась, что больше никогда не встанет на ноги. Поэтому сейчас она передвигается с тростью.
«У меня были панические атаки, мне было ужасно», — призналась певица.
Алла Пугачёва раскрыла историю с тростью. Видео © X / Alla Feldman
Медики прогнозировали, что полное восстановление займёт до полугода. Однако артистка справилась с травмой. Она начала заново учиться ходить. Сначала она опиралась на трость, а затем продолжила тренировки без неё, несмотря на боль. Теперь Пугачёва берет палочку только для большей уверенности.
Недавно певица и её супруг Максим Галкин* посетили музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пара вышла в свет как почётные гости мероприятия. Они держались за руки во время появления на публике.
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