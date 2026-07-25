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25 июля, 10:40

Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laimafestival

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laimafestival

Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* стали гостями музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Кадры с мероприятия появились в официальном аккаунте Laima Rendezvous Jurmala в соцсети.

Пара появилась на публике, взявшись за руки, в качестве почётных посетителей смотра. Галкин* облачился в светлые брюки, полосатый пиджак и бежевую футболку.

Пугачёва сделала выбор в пользу свободных брюк, чёрной футболки и серого жакета. Завершали образ выразительные стрелки и нюдовая помада на губах.

Миллионы для друзей и 20 для себя: Сколько Вайкуле выручит со своего фестиваля в Юрмале
Миллионы для друзей и 20 для себя: Сколько Вайкуле выручит со своего фестиваля в Юрмале

Ранее Life.ru рассказывал, что два прибрежных участка рядом с имением Аллы Пугачёвой в Солнечногорске выставлены на торги. Росводресурсы назначили начальную стоимость права аренды: за первую территорию предстоит заплатить 11 669 рублей 43 копейки, за вторую — 2 460 рублей 16 копеек. Разбирательство вокруг законности использования акватории началось после обращений саратовского предпринимателя Глеба Рыськова.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Юрий Лысенко
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