Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laimafestival
Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* стали гостями музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Кадры с мероприятия появились в официальном аккаунте Laima Rendezvous Jurmala в соцсети.
Пара появилась на публике, взявшись за руки, в качестве почётных посетителей смотра. Галкин* облачился в светлые брюки, полосатый пиджак и бежевую футболку.
Пугачёва сделала выбор в пользу свободных брюк, чёрной футболки и серого жакета. Завершали образ выразительные стрелки и нюдовая помада на губах.
Ранее Life.ru рассказывал, что два прибрежных участка рядом с имением Аллы Пугачёвой в Солнечногорске выставлены на торги. Росводресурсы назначили начальную стоимость права аренды: за первую территорию предстоит заплатить 11 669 рублей 43 копейки, за вторую — 2 460 рублей 16 копеек. Разбирательство вокруг законности использования акватории началось после обращений саратовского предпринимателя Глеба Рыськова.
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