Миллионы для друзей и 20 для себя: Сколько Вайкуле выручит со своего фестиваля в Юрмале Оглавление «Я напьюсь» — Вайкуле собралась отметить победу Украины На манеже одни и те же: как зарабатывает Вайкуле и её друзья Лайма, у нас отмена: почему от Вайкуле отказались молдаване Миллиарды из России: как живёт Вайкуле В Латвии начался фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Сюда уже съехались известные беглецы из России: Пугачёва, Галкин*, Макаревич*, Слепаков*, Монеточка*, Noize MC* и пр. Все они заработают на антироссийских заявлениях и песнях. Сколько планируют выручить организаторы? 24 июля, 22:25 Рандеву иноагентов: сколько заработает оскандалившаяся Лайма Вайкуле на своём фестивале. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © laimafestival

«Я напьюсь» — Вайкуле собралась отметить победу Украины

Незадолго до начала в рамках промо Вайкуле дала интервью беглому российскому актёру Артуру Смольянинову**, в котором рассуждала об СВО. Певица отправляла руководство страны в отставку и никак не могла понять причины проведения спецоперации.

— Я сейчас смотрю новости и везде: «Не будет хлеба, не будет бензина — мы переживём». Зачем вы вообще хотите это переживать? — искренне удивляется Вайкуле.

По её мнению, России нужно просто уйти с Украины и тогда наступит мир. Правда, то, что этот мир подразумевается на условиях Запада и однажды приведёт к распаду страны, племянница эсэсовца аккуратно умалчивает. Зато после его наступления артистка на голубом глазу пообещала напиться.

На манеже одни и те же: как зарабатывает Вайкуле и её друзья

Из года в год на мероприятие Вайкуле приезжают одни и те же артисты: Алла Пугачёва с супругом-иноагентом, Андрей Макаревич*, Нино Катамадзе. И обычно их разбавляют звёзды помельче — в этот раз приехали певица Монеточка*, Noize MC* и Семён Слепаков*. Никто из них не останется внакладе.

Как стало известно SHOT, на проведение фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2026 Вайкуле получила грант в 3 млн рублей от администрации Юрмалы. При этом под мероприятие чиновники бесплатно предоставят известный концертный зал «Дзинтари» — на его содержание и художественные расходы город уже потратил около 780 тыс. евро.

Доходы от фестиваля составят около 1,3 млн евро, из которых 855 тыс. — это прибыль от билетов. Расходы организации — примерно 1 млн евро. А чистая прибыль Вайкуле превысит 20 млн рублей.

Для друзей латвийской королевы эстрады это неплохая возможность подзаработать, так как дела с выступлениями в Европе у большинства из них идут всё хуже — тамошняя русскоязычная публика просто перекормлена бесконечными гастролями многочисленной беглой российской музыкальной тусовки, в которой не появляются ни новые лица, ни толком новые программы.

Каких беглецов зовёт Вайкуле: Макаревич*, Монеточка*, Максим Галкин*. Фото © laimafestival

Лайма, у нас отмена: почему от Вайкуле отказались молдаване

А изменчивая политическая конъюнктура привела к тому, что концерты у этих артистов стали отменяться даже в Молдавии. В конце апреля там, например, отказались от гастролей тех же Вайкуле, Андрея Макаревича* и Артура Смольянинова**.

Артисты собирались выступить в рамках совместного тура с программой «От меня к тебе» 24 апреля в Национальном дворце им. Николая Сулака в Кишинёве. Зал рассчитан на две тысячи человек. Но за шесть дней до шоу произошла отмена: организаторы сослались на «технические обстоятельства», которые совпали с недавними рекомендациями Минкульта Молдавии.

Какой у Лаймы Вайкуле бизнес в России. Фото © laimafestival

В ведомстве потребовали пересмотреть сотрудничество с некоторыми иностранными артистами для избежания «репутационных рисков» на фоне волны критики в Сети: граждане республики возмущались, что артисты не приезжали в Молдавию на пике своей популярности, а теперь едут ради заработка.

Кстати, под прессинг администрации Кишинёва также попали «Ночные снайперы» и казахский комик Нурлан Сабуров, высланный из России в начале этого года.

Миллиарды из России: как живёт Вайкуле

Артистка давно занимается бизнесом, как у себя на родине, так и в Европе, и в России. Причём до недавнего времени российский бизнес по объёмам значительно превосходил весь остальной.

В Латвии певица владеет пятью юрлицами: организатором ежегодного фестиваля «Рандеву» Jurmala Rendezvous и группой компаний под общим брендом Laimalux. Здесь с певицей в долях её муж — Андрей Латковский.

Судя по данным латвийских налоговых органов, официально по крайней мере две из пяти фирм работают в убыток, остальные прибылями не впечатляют. Из чего напрашивается вывод, что основной бизнес Вайкуле находится не в Латвии.

В России бизнес Вайкуле был представлен фирмой «Лайма-люкс рус» — совместным предприятием латвийской Laimalukss SIA и российского бизнесмена Шираза Мамедова.

В августе 2022 года Laimalukss SIA официально объявила, что передала свою долю участия в компании «Лайма-люкс рус» основному учредителю и участнику — Мамедову. Однако если верить российским бизнес-реестрам, латыши контролировали половину предприятия вплоть до февраля этого года.

Таким образом, можно предположить, что Вайкуле получала доход от своих российских активов до последнего — только за 2025 год «Лайма-люкс рус» заработала на продаже своей косметики более полумиллиарда рублей. Впрочем, в реальности ли Laimalukss SIA передала контроль над российской «дочкой» своему партнёру или это номинальная история — вопрос открытый.

* Физическое лицо внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов