От политологии до уголовной статьи: как доцент Европейского университета Турченко учил российских студентов «раскачивать лодку» Оглавление Уголовка за «продвижение демократии» От политолога до «шатателя режима» Европейское образование или рассадник идей? Европейский университет: Скандалы, интриги, расследования Как учат российских студентов в ЕУСПб СК России возбудил уголовное дело против доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге за фейки о Вооружённых силах РФ. А сам вуз может закрыться после очередной проверки. Нужны ли нам такие учёные и университеты — в материале Life.ru. 22 июля, 08:55 Михаил Турченко учил студентов «раскачивать лодку». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © YouTube / Ostrom Workshop, © avatars.mds.yandex.net

Уголовка за «продвижение демократии»

На днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Турченко — ещё одного известного «борца с системой», блогера и бывшего научного сотрудника факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Тогда же по месту его жительства прошли обыски.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ). По данным следствия, Турченко в запрещённой социальной сети лил грязь на Россию и её руководство, при этом активно сочувствуя уничтожаемым ВСУ. Дескать, после точного попадания одной из российских ракет по цели, погибли 50 человек. По мнению автора, это было сделано «ради забавы».

Это первое уголовное дело в отношении доцента, но не первое, связанное с активным сотрудничеством с Западом: ещё в сентябре прошлого года решением Московского районного суда Санкт-Петербурга Турченко был заочно признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Речь идёт о литовской НКО Riddle, которая существует на «частные пожертвования» и ставит своей целью «продвижение демократии в России».

Стоит отметить, что к этому моменту «учёного» и след простыл: Турченко сбежал из страны ещё в феврале 2022 года и, по некоторым данным, по крайней мере на первых порах, мог обосноваться в Европе: известно, что в последние годы жизни в России доцент регулярно летал на «острова демократии» — в Прибалтику, Грузию, Чехию, Израиль и Финляндию.

Впрочем, есть данные, что сейчас он преподаёт в США — в Северо-Западном университете (штат Иллинойс) — и работает в Остромовском семинаре Университета Индианы.

Сбежавший доцент Турченко сейчас преподаёт в США. Фото © eusp.org

От политолога до «шатателя режима»

Михаилу Турченко 36 лет и он — типичный продукт либеральной системы власти, сложившейся в России с начала 90-х. В 2012 году окончил Петрозаводский государственный университет со специалитетом по политологии. В 2014-м с отличием окончил магистратуру Европейского университета, в котором позже и преподавал. В 2019-м защитил кандидатскую диссертацию в московской альма-матер всех российских либералов — Высшей школе экономики.

С 2018-го по 2022 год Турченко являлся доцентом на факультете политических наук ЕУСПб. При этом научные интересы «учёного», если верить его же резюме, размещённом на личном сайте (есть и такой), — «авторитарная политика, демократические переходы, манипулирование выборами, политическая оппозиция в автократиях, репрессии, транзитное правосудие».

По сути, это типичный набор в копилке интересов и знаний любого «борца с режимом». Если перевести эти строчки с «научного» на русский, станет понятно, что Турченко десятилетиями изучал, как расшатать государственные устои, как дискредитировать выборы, как представить любую власть в России как «репрессивную» и «авторитарную» и как «менять режим».

При этом публиковался он в ведущих западных журналах — Post-Soviet Affairs, Democratization, Problems of Post-Communism. Темы работ соответствующие — «Скоординированное голосование против автократии», «Электоральный успех независимых кандидатов при авторитаризме», «Сопротивление на выборах».

Не исключено, что эти работы ложились в основу методичек, которые использовала российская оппозиция для подготовки своих кандидатов на различных выборах, включая президентские, а кроме них — провокаторов на уличных митингах. Кстати, 14 учебных программ ЕУСПб, которые позже были исключены за антироссийскую направленность, — это в том числе наследие Турченко.

Европейское образование или рассадник идей?

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учреждён ещё в ноябре 1994 года. В числе его учредителей — известные лица: мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, бывший министр финансов Алексей Кудрин и российский историк-востоковед, доктор исторических наук, профессор, академик РАН и Российской академии художеств Михаил Пиотровский.

При этом университет активно финансировался за счёт грантов западных фондов, в том числе Фонда Сороса и Фонда Макартуров. Эти организации, помимо того, что десятилетиями финансируют смену политических режимов по всему миру, в России тратили миллионы долларов на поддержку таких организаций, как «Мемориал»*, «Комитет против пыток»* и прочих правозащитных проектов, впоследствии внесённых в реестр иноагентов. В итоге они были изгнаны из нашей страны.

За учредителями также тянется шлейф из неоднозначных поступков. Например, тот же Пиотровский в своё время входил в состав попечителей «Открытой России», которую учредил беглый олигарх Михаил Ходорковский**.

Михаил Ходорковский* продолжает антироссийскую деятельность за рубежом. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Алексей Кудрин с 2012-го по 2018 год входил в совет директоров британского фонда Calvert 22 Foundation, который в 2022 году был признан Генпрокуратурой России «нежелательной организацией». Также он приглашал в Россию представителей американской организации Bard College, которая тоже была признана «нежелательной».

Забавно кстати, что ЕУСПб — единственный российский университет, который входит в рейтинг «100 лучших европейских центров политических наук» Лондонской экономической школы.

Европейский университет: Скандалы, интриги, расследования

За университетом тянется длинный шлейф из скандалов. Ещё в 2016 году Рособрнадзор приостановил государственную аккредитацию ЕУСПб из-за нарушений в документации, а также кадровых и инфраструктурных проблем. Руководству вуза удалось получить новую лицензию лишь спустя два года.

В 2023 году университет штрафовали за хранение в библиотеке книг «нежелательных» организаций, в 2025-м — Смольнинский районный суд оштрафовал вуз на 250 тысяч рублей за публикацию аналитического отчёта, в котором усмотрели унижение достоинства российских судебных экспертов.

В 2024 году после проверок, в ходе которых в учебных программах нашли «недооценку вклада российских мыслителей, прозападную ориентацию, проявление буржуазной ментальности», руководство вуза закрыло факультет политических наук и уволило профессора Ивана Куриллу*** — видимо, пытаясь избежать закрытия.

Историк Курилла*** — это видный представитель либеральной академической среды, известный своими антироссийскими взглядами. Например, однажды в интервью латвийскому порталу Delfi профессор называл российский исторический нарратив «имперским» и критиковал «москвоцентризм» в преподавании истории. Он неоднократно критиковал российскую власть, заявляя, что мнение зависимых от неё профессионалов «не может высоко котироваться». Называл Россию «тёмным двойником» США, а в 2022 году подписал открытое письмо российских учёных с осуждением специальной военной операции на Украине.

Как учат российских студентов в ЕУСПб

В мае 2026 года вокруг ЕУСПб разразился очередной, но, пожалуй, самый серьёзный скандал: после прошедшей документарной проверки деятельности ЕУСПб, согласованной с Генпрокуратурой России, сразу несколько преподавателей вуза не смогли подтвердить у себя наличие высшего образования. За это, кстати, университет привлекли к ответственности и оштрафовали на 225 тыс. рублей.

Здание ЕУСПб. Фото © avatars.mds.yandex.net

По итогам этой ревизии эксперты выявили целый ряд нарушений требований Федерального закона «Об образовании в РФ». Помимо сомнительной квалификации преподавателей, в отдельных программах не обеспечено прохождение практики. Не утверждены темы выпускных квалификационных работ, не оформлены обязательные отзывы и не закреплены научные руководители для диссертаций.

К проведению занятий привлекаются преподаватели без оформленных трудовых отношений, а по программам дополнительного образования лекции читают лаборанты. Содержание курсов при этом оценивается как плановое.

На официальном сайте вуза не обновляются данные о персональном составе педагогических работников: отсутствуют актуальные сведения об учёных степенях, званиях, повышении квалификации и профессиональной переподготовке.

Зафиксированы нарушения порядка учёта и выдачи дипломов, а также правил оказания платных образовательных услуг: встречаются договоры без подписей сторон или с неполными данными о заказчике.

Кажется, история 2016 года, когда ЕУСПб уже лишали лицензии, может повториться. Вопрос о том, насколько нужно российским студентам подобное образование, похоже, здесь даже не стоит.

* Организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. *** Физическое лицо внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов