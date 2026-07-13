Квартиры за 700 млн и ненависть к СВО: Зачем беглый вице-премьер Дворкович рвётся в короли шахмат Оглавление Как беглый чиновник стал королём ФИДЕ Санкции ЕС заставили его баллотироваться Где Дворкович прячет свои миллионы Друг Каспарова* и люкс на Остоженке Бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» и нынешний президент ФИДЕ Аркадий Дворкович критиковал СВО и делал всё, чтобы в России и Белоруссии не было шахмат. Где он сейчас и как живёт — в материале Life.ru. 12 июля, 21:45 Критика СВО и люкс на Остоженке: За что ненавидят Дворковича в русских шахматах. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Алексей Колчин

Как беглый чиновник стал королём ФИДЕ

На днях бывший зампред правительства РФ Аркадий Дворкович решил баллотироваться в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В самом конце июня он официально подал заявку. Если его изберут, чиновник станет главой ФИДЕ в третий раз — Дворкович занимает этот пост с 2018 года.

За время своей работы в международной организации глава ФИДЕ отметился попытками разрушить отечественные шахматы. В 2022 году — после начала СВО — в интервью американскому журналу Mother Jones он заявил, что не поддерживает Россию ни лично, ни как представитель шахматной организации. Дескать, ФИДЕ выступает против «любых войн» и «осуждает любое использование военных средств для решения политических конфликтов».

— Мы следим за тем, чтобы в России или Беларуси не было официальной шахматной деятельности, а игрокам не разрешалось представлять Россию или Белоруссию на официальных или рейтинговых турнирах, пока не закончится война, — заявил Дворкович изданию.

После этого федерация ввела против союзного государства ограничения, которые включали запрет на участие национальных сборных в официальных командных турнирах, запрет на использование национальных символов, а также рекомендовали не проводить официальные турниры ФИДЕ в России.

Самый ощутимый репутационный ущерб России Дворкович нанёс, дисквалифицировав одного из сильнейших шахматистов мира — восходящую звезду мировых шахмат Сергея Карякина. Напомним, в 2022 году 34-летний российский спортсмен, кстати родившийся в Симферополе и ранее имевший украинское гражданство, активно поддерживал СВО. Из-за этого его отстранили от соревнований «за нарушение этического кодекса».

Ситуация с нашими спортсменами стала меняться лишь в декабре 2025 года — к этому времени российские войска убедительно доказали, что Украина проигрывает на поле боя и нанести стратегическое поражение России Западу не удастся. На этом фоне часть ограничений различными международными организациями стала сниматься. За ними пришлось последовать и ФИДЕ.

Аркадий Дворкович. Фото © ТАСС / Алексей Колчин

Санкции ЕС заставили его баллотироваться

Теперь Дворкович снова собирается в то же кресло. Причём, что самое странное, поддержку ему оказывает Федерация шахмат России, которая формально выдвинула его кандидатуру. То есть российская шахматная школа, которую пока ещё действующий президент ФИДЕ, по сути, разрушает с 2022 года.

В комментарии ТАСС (правда, почему-то только в англоязычной версии) вице-президент ФШР Сергей Смагин выразил глубокую поддержку кандидату на пост главы международной организации, заявив, что авторитет российской шахматной федерации поможет жюри определиться с правильным выбором.

Кстати, согласно данным российских бизнес-реестров, ФШР — это частная общественная организация, принадлежащая одному физическому лицу. Кому именно, правда, не указывается. При этом стоит отметить, что сам Аркадий Дворкович ранее являлся в ней первым вице-президентом.

Возможно, через переизбрание сейчас он пытается уйти от новых возможных санкций Евросоюза — в июне 2026 года Аркадия Дворковича включили в предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России. В случае утверждения санкций ему грозит запрет на въезд в страны ЕС и заморозка активов в европейских банках.

Учитывая, что чиновника уже давно не видят на родине, сейчас всё или большая часть его состояния, скорее всего, находится там. При этом у Дворковича большая семья — супруга, бывший заместитель министра имущественных отношений РФ Зумруд Рустамова, и трое сыновей. Ничего хорошего им пакет санкций не сулит.

Где Дворкович прячет свои миллионы

Официально считается, что Аркадий Дворкович не покидал Россию, однако, как пишут в СМИ, на родине если он и бывает, то разве что наездами. Вопрос, где именно осел бывший зампред правительства, — дискуссионный, однако по сведениям журналиста Михаила Шахназарова — спортивный чиновник осел в Латвии.

Впрочем, есть и другая версия — Дворкович может жить в Швейцарии. Во-первых, там — в Лозанне — находится штаб-квартира ФИДЕ. Во-вторых, согласно европейским бизнес-реестрам, чиновник официально зарегистрирован в швейцарском торговом реестре как член совета директоров Tech Mahindra Global Chess League AG.

Это операционная компания международной франшизной шахматной лиги Global Chess League — совместного проекта ФИДЕ и индийской группы Tech Mahindra, которая занимается организацией турниров, управляет собственным брендом, работает с франшизами команд, заключает коммерческие соглашения со спонсорами и медиапартнёрами, управляет телевизионными и цифровыми правами и т.д.

При этом сам Дворкович хоть и участвует в стратегическом управлении компанией как директор, тем не менее не является исполнительным лицом, которое самостоятельно подписывает контракты.

Друг Каспарова* и люкс на Остоженке

Согласно российским бизнес-реестрам, до отъезда в Европу Аркадий Дворкович лично никогда бизнесом не занимался — у него не было своих фирм. Зато, будучи высокопоставленным российским чиновником, он мог влиять на крупные отечественные корпорации и монополии.

Дворкович был членом совета директоров «Роснано» при Анатолии Чубайсе. Кроме него — находился в руководстве государственных монополий, нефтяных компаний, банков, курировал работу «Сколково». Кстати, последнее место ему пришлось оставить как раз после скандала с интервью Mother Jones. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда потребовал уволить Аркадия Дворковича с должности главы фонда «Сколково» за «национал-предательство».

При этом интересно, что в июле 2022 года Дворкович создал собственное ИП с деятельностью в сфере связей с общественностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления и образованием в области спорта и отдыха. Таким образом, помимо западного, у чиновника теперь есть и российский доход.

В столице Дворкович жил роскошно. Здесь в распоряжении его семьи находилось несколько квартир на «золотой миле» Москвы — в районе Остоженки. Одна из них находится в премиальном ЖК в Молочном переулке. Это трёшка площадью почти 290 квадратов. В августе 2024 года жильё той же площади и на том же этаже появлялось в продаже за 341 млн рублей. Соседями Дворковича являются скандально известные бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева.

Ещё как минимум две квартиры — каждая площадью 120 квадратов — находятся друг над другом в доме по улице Остоженке. Это такой же современный премиальный ЖК, как и в Молочном переулке. Стоимость квадрата площади здесь колеблется в пределах полутора миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость обеих квартир может достигать 360 млн рублей.

Life.ru выяснил, что одна из них могла быть записана на покойного отца Аркадия Дворковича — Владимира, международного шахматного арбитра, председателя коллегии судей Российской шахматной федерации, а также друга, тренера и секунданта экс-чемпиона мира по шахматам, а ныне экстремиста и террориста Гарри Каспарова*.

* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также признан иноагентом Минюстом РФ.

Авторы Евгений Кузнецов