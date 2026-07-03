Сын в Париже, «тойоты» и миллиард на взлётке: за что экс-главу Росавиации отправили в СИЗО? Оглавление Скандалы и расследования: почему Нерадько выходил сухим из воды Три квартиры, «тойоты» и «лексус» Экс-главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве на миллиард. Он регулярно попадал в скандалы, но всегда выходил сухим из воды. Как живёт его семья — в статье Life.ru. 3 июля, 13:08 «Неуязвимый» 14 лет: почему скандалы отскакивали от Нерадько, а теперь он в СИЗО? Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА Новости / Алексей Майшев © Shutterstock / FOTODOM / TaraPatta

Скандалы и расследования: почему Нерадько выходил сухим из воды

Александр Нерадько. Фото © РИА Новости / Валерий Мельников

3 июля 2026 года по решению Хорошёвского районного суда Москвы задержанный силовиками бывший глава Росавиации Александр Нерадько уехал в СИЗО. Ранее появилась информация, что он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Ему предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ.

По данным источников, близких к следствию, возможно, дело касается хищения 800 млн рублей при строительстве новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Чиновнику грозит до 10 лет заключения и крупный денежный штраф.

Задержание Нерадько не стало ни для кого особым сюрпризом. Он занимал должность главы Росавиации 14 лет — с 2009 по 2023 год. На протяжении этого времени он часто попадал в скандалы. Последний, который стоил авиационному чиновнику должности, начался ещё в 2022 году.

Тогда он получил замечание от правительства за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», и тогда же в отношении нескольких сотрудников ведомства были возбуждены уголовные дела. В центральном офисе организации проводились обыски. За отставку менеджера высказался тогдашний министр транспорта Виталий Савельев.

В итоге в сентябре 2023 года Нерадько потерял свой пост. Поводом для отставки стала проверка ФСБ и МВД, в результате которой выяснилось, что с 2022-го по 2023 год «из-под российской юрисдикции незаконно выбыли 59 гражданских самолётов и вертолётов», если проще, были проданы в другие страны.

А год назад был арестован бывший заместитель главы Росавиации Сергей Тимошенко. Его обвинили в получении взяток.

Два других крупных сканда случились несколькими годами ранее. В 2017 году из-за банкротства авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» за границей застряли 36 тыс. пассажиров. По этому факту Генпрокуратура провела проверку, которая вскрыла множественные нарушения в работе Росавиации. По её итогу надзорный орган потребовал рассмотреть вопрос об отставке Нерадько.

К этому требованию присоединился и предшественник Савельева на посту министра транспорта Максим Соколов — он направил в правительство представление об отставке главы Росавиации. Впрочем, в тот момент Нерадько сумел усидеть в кресле — на представленный документ наложил отрицательную резолюцию вице-премьер Аркадий Дворкович. В итоге в отставку отправился лишь замминистра транспорта Валерий Окулов.

Спустя год над Москвой произошла трагедия — потерпел крушение самолёт АН-148 компании «Саратовские авиалинии». Её жертвами стал 71 человек. После этого заслуженный лётчик-испытатель Магомед Толбоев публично назвал Нерадько ответственным за «резкое снижение квалификации пилотов» российской гражданской авиации.

В истории со скандалами стоит отметить действия Генпрокуратуры — орган с 2017 года последовательно добивался отставки главы Росавиации.

Три квартиры, «тойоты» и «лексус»

Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков

Для человека, который, возможно, участвовал в схемах с почти миллиардными суммами, формально Александр Нерадько живёт довольно скромно. Life.ru выяснил, что сам бывший чиновник с женой зарегистрирован в 60-метровой квартире на улице Удальцова, что в муниципальном округе Проспект Вернадского. Жильё этой же площади в доме сейчас оценивается в 30–40 млн рублей.

Ещё одну квартиру занимал сын Нерадько Павел, она находится в ЖК «Олимп» на улице Коштоянца в округе Тропарёво-Никулино. Площадь жилья — 95 квадратных метров, рыночная стоимость — 55–60 млн рублей.

40-летний сын чиновника также регистрировался в Марьиной Роще — в однушке во 2-м Стрелецком проезде. Это обычная панельная многоэтажка, в которой подобные квартиры стоят около 20 млн рублей. При этом по Москве Нерадько-младший катался на Toyota Land Cruiser 150, а позже в его семье появился Lexus RX350.

Павла и его супругу Ольгу соседи часто видели в дачном посёлке Здравница, что на хуторе Рожновка в Одинцовском районе Подмосковья. Здесь находится большой участок земли, на котором расположились сразу несколько добротных домов. Цены на местное жильё кусаются — более скромный особняк по соседству сейчас здесь продаётся за 50 млн рублей.

Про Павла Нерадько известно, что он работал менеджером в компании «Норникель», а несколько лет назад в своём аккаунте в соцсетях опубликовал актуальное место жительства — Париж. Впрочем, возможно, это было сделано специально, для отвода глаз.

Авторы Евгений Кузнецов