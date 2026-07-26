«Пригласите — споём»: Алла Пугачёва захотела дать концерт в Киеве

Певица Алла Пугачёва заявила, что готова приехать с концертом в Киев. Такое заявление артистка сделала во время общения с украинскими журналистами на фестивале Лаймы Вайкуле.

Во время фестиваля Лаймы Вайкуле к Алле Пугачёвой и её супругу Максиму Галкину* подошли представители украинских СМИ. Они поинтересовались у пары, планируют ли артисты приехать в столицу Украины. Первым на вопрос попытался ответить Галкин*. После небольшой паузы он назвал его очень странным, не став развивать тему.

«Конечно, давайте. Пригласите — споём вместе», — сказала она.

Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* посетили музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala, который проходит в Юрмале. Супруги появились на мероприятии в статусе почётных гостей, выйдя к публике, держась за руки. Для выхода Галкин* выбрал светлые брюки, полосатый пиджак и бежевую футболку. Пугачёва пришла в свободных брюках, чёрной футболке и сером жакете, дополнив образ яркими стрелками и нюдовой помадой.

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